Военный Валентин Чернявский метко высмеял Олега Винника

Военный метко потролил Винника, передавшего бойцам "глоток свежего воздуха"
Недавно украинский певец Олег Винник, который с начала войны выехал в Германию, разозлил военного. Защитник Валентин Чернявский записал свой ответ артисту.
Соответствующее видео защитник опубликовал на своей странице в Facebook.
Защитник высмеял Винника
Украинский журналист Валентин Чернявский, который ныне защищает Украину на передовой, смешно потролил Олега Винника. Певец в одном из обращений к поклонникам передал украинским бойцам "глоток свежего воздуха" из Германии.
Чернявский снял короткий ролик, в котором якобы получил тот самый "глоток воздуха". Военный принимал "подарок" от музыканта в противогазе и попросил больше не передавать таких презентов бойцам.
Напомним, в сети показали редкий снимк Олега Винника. А также украинцы захейтили артиста после возвращения в соцсети.
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