Военный Валентин Чернявский метко высмеял Олега Винника

Украинский певец Олег Винник. Скриншот: YouTube/KrupnymPlanom

Недавно украинский певец Олег Винник, который с начала войны выехал в Германию, разозлил военного. Защитник Валентин Чернявский записал свой ответ артисту.

Соответствующее видео защитник опубликовал на своей странице в Facebook.

Читайте также:

Защитник высмеял Винника

Украинский журналист Валентин Чернявский, который ныне защищает Украину на передовой, смешно потролил Олега Винника. Певец в одном из обращений к поклонникам передал украинским бойцам "глоток свежего воздуха" из Германии.

Чернявский снял короткий ролик, в котором якобы получил тот самый "глоток воздуха". Военный принимал "подарок" от музыканта в противогазе и попросил больше не передавать таких презентов бойцам.

Напомним, в сети показали редкий снимк Олега Винника. А также украинцы захейтили артиста после возвращения в соцсети.