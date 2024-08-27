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Олег Винник уперше прокоментував закиди щодо своєї втечі з України

27 серпня 2024 05:25
Чекарьова Марія - редактор
Олег Винник прокоментував інформацію щодо своєї втечі за кордон після російського вторгнення в Україну
Олег Винник. Фото: viva.ua
Чекарьова Марія - редактор

Український співак Олег Винник уперше прокоментував чутки щодо своєї втечі з України на початку повномасштабного вторгнення. Також музикант повідомив, чи боїться конкуренції з молодими артистами.

Як повідомляє ТСН, про це йшлося на токшоу "Говорить Україна", яке покажуть в ефірі у вівторок, 27 серпня. 

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Співак зазначив, що нікуди не тікав, бо це не в його стилі.

"Я роблю свою справу. Я дякую своїм шанувальникам, що ходили на концерти і платили кошти. І слава тобі, Господи, що я їх не потратив. Я не заробляв на війні, а все віддавав, віддаю і віддаватиму далі. Якби Господь не давав мені пісні, то ми б не спілкувалися з вами сьогодні. Вони є, вони пишуться", — сказав Винник.

На питання ведучого щодо того, чи не боїться він, що його місце на українській сцені займе хтось більш молодий, артист відповів, що кожен має займати свою нішу. 

"Будьте собою, знайдіть своє лице і не намагайтеся на чужому коні доїхати до раю. Зрештою, я вже до сьогоднішнього дня стільки бачив своїх дублерів. Дай Бог їм всього, що вони бажають. Мене це не цікавить. Мене цікавить тільки те, коли настане перемога і коли ми житимемо в мирі", — наголосив артист.

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