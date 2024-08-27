Олег Винник прокомментировал информацию о своем бегстве за границу после российского вторжения в Украину

Олег Винник. Фото: viva.ua

Украинский певец Олег Винник впервые прокомментировал слухи о своем бегстве из Украины в начале полномасштабного вторжения. Также музыкант сообщил, боится ли конкуренции с молодыми артистами.

Как сообщает ТСН, об этом говорилось на ток-шоу "Говорит Украина", которое покажут в эфире во вторник, 27 августа.

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Певец отметил, что никуда не убегал, потому что это не в его стиле.

"Я делаю свое дело. Я благодарю своих поклонников, что ходили на концерты и платили средства. И слава тебе, Господи, что я их не потратил. Я не зарабатывал на войне, а все отдавал, отдаю и буду отдавать дальше. Если бы Господь не давал. мне песни, так мы бы не общались с вами сегодня. Они есть, они пишутся", — сказал Винник.

На вопрос ведущего касательно того, не боится ли он, что его место на украинской сцене займет кто-нибудь помоложе, артист ответил, что каждый должен занимать свою нишу.

"Будьте собой, найдите свое лицо и не пытайтесь на чужом коне доехать до рая. В конце концов, я уже до сегодняшнего дня столько видел своих дублеров. Дай Бог им всего, что они желают. Меня это не интересует. Меня интересует только то, когда наступит победа и когда мы будем жить в мире", — подчеркнул артист.