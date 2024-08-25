Ясинський розкритикував повернення Олега Винника

Український продюсер Михайло Ясинський. Фото: instagram.com/mikeyasinsky/

Український підприємець і продюсер Михайло Ясинський прокоментував неочікуване повернення Олега Винника. Чоловік впевнений, що українці агресивно відреагували на його появу у соцмережах та вихід нової пісні через невдалий менеджмент.

Про це він розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну.

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Відомий продюсер пояснив про те, що суспільство негативно відреагувало на повернення Олега Винника через непрофесійність менеджера артиста, а його просуванням нині займається голова фан-клубу Валерія Барон. За словами Ясинського, все що робить нині артист для свого повернення в українське медіа "не відповідає реальності".

"Так сталося, що він відвернувся від Олександра. І це було до війни. Всі ці проблеми з бізнесом почалися тоді. От саме це я не розумію, не сприймаю як менеджер, як людина, яка теж співпрацює з артистами. Іноді трапляється момент, коли просто вони зʼїжджають з глузду. Тут має бути потужна команда, але що ми бачимо? Команди немає, всі справи веде людини, яка була головою фан-клубу Олега Винника. Ми бачимо одні й ті самі фото, ті самі пісні, навіть логотип OV – це тактичні знаки російської армії під час вторгнення. Треба цього позбуватися. Тут ніби нічого люди не розуміють. І зараз бачимо те, що бачимо. М’яко кажучи, це смішно", — пояснив він.

Ясинський також висловив свою думку щодо того, що Винник залишив свою країну та людей у такий складний час. Продюсер пояснив, що музиканти більш вразливі люди і українці мали б трохи м'якше ставитися до того, що Винник виїхав до Німеччини через свій страх. Фахівець додав, що при вдалому менеджменті реакція на його повернення буда б кардинально іншою.

"Ми маємо бути тверезими в оцінюванні інших людей. Це – музикант, артист, це дуже складна психічна форма життя, це трішки інша біохімія. Його треба любити, зрозуміти й пробачити. Але у людини, яка має великий вплив і великий суспільний статус, має бути потужний менеджмент і цей менеджмент повинен мати серйозні та жорсткі умови співпраці", — додав він.

Нагадаємо, Олег Винник після тривалої перерви з'явився у соцмережах та презентував свою пісню "Мої люди", яка вийшла на платних платформах. Українці негативно відреагували на його повернення та звинувачують його у тому, що він не допомагає своїм землякам та країні у такий складний час.

Раніше ми писали про те, що український продюсер Михайло Ясинський прокоментував курси бойової підготовки Тіни Кароль. А також Ясинський пояснив, чому російські артисти активно їздять виступати на Донбас.