Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Продюсер Ясинський висловився щодо несподіваного повернення Винника arrow

Продюсер Ясинський висловився щодо несподіваного повернення Винника

25 серпня 2024 08:35
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Ясинський розкритикував повернення Олега Винника
Український продюсер Михайло Ясинський. Фото: instagram.com/mikeyasinsky/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Український підприємець і продюсер Михайло Ясинський прокоментував неочікуване повернення Олега Винника. Чоловік впевнений, що українці агресивно відреагували на його появу у соцмережах та вихід нової пісні через невдалий менеджмент.

Про це він розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну. 

Читайте також:

Ясинський про Винника

Відомий продюсер пояснив про те, що суспільство негативно відреагувало на повернення Олега Винника через непрофесійність менеджера артиста, а його просуванням нині займається голова фан-клубу Валерія Барон. За словами Ясинського, все що робить нині артист для свого повернення в українське медіа "не відповідає реальності".

"Так сталося, що він відвернувся від Олександра. І це було до війни. Всі ці проблеми з бізнесом почалися тоді. От саме це я не розумію, не сприймаю як менеджер, як людина, яка теж співпрацює з артистами. Іноді трапляється момент, коли просто вони зʼїжджають з глузду. Тут має бути потужна команда, але що ми бачимо? Команди немає, всі справи веде людини, яка була головою фан-клубу Олега Винника. Ми бачимо одні й ті самі фото, ті самі пісні, навіть логотип OV – це тактичні знаки російської армії під час вторгнення. Треба цього позбуватися. Тут ніби нічого люди не розуміють. І зараз бачимо те, що бачимо. М’яко кажучи, це смішно", — пояснив він.

Ясинський також висловив свою думку щодо того, що Винник залишив свою країну та людей у такий складний час. Продюсер пояснив, що музиканти більш вразливі люди і українці мали б трохи м'якше ставитися до того, що Винник виїхав до Німеччини через свій страх. Фахівець додав, що при вдалому менеджменті реакція на його повернення буда б кардинально іншою.

"Ми маємо бути тверезими в оцінюванні інших людей. Це – музикант, артист, це дуже складна психічна форма життя, це трішки інша біохімія. Його треба любити, зрозуміти й пробачити. Але у людини, яка має великий вплив і великий суспільний статус, має бути потужний менеджмент і цей менеджмент повинен мати серйозні та жорсткі умови співпраці", — додав він.

Нагадаємо, Олег Винник після тривалої перерви з'явився у соцмережах та презентував свою пісню "Мої люди", яка вийшла на платних платформах. Українці негативно відреагували на його повернення та звинувачують його у тому, що він не допомагає своїм землякам та країні у такий складний час.

Раніше ми писали про те, що український продюсер Михайло Ясинський прокоментував курси бойової підготовки Тіни Кароль. А також Ясинський пояснив, чому російські артисти активно їздять виступати на Донбас. 

соцмережі Олег Винник українські зірки війна в Україні Михайло Ясинський

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:47 Окупанти вдарили ракетами по Балаклії — в ДСНС показали руйнування після обстрілу

08:23 Чоловік хотів виїхати з України за ізраїльським паспортом — як його покарав суд

07:54 Лунін ухвалив рішення про трансфер із Реалу — куди перейде футболіст

07:40 Росіяни вдарили по Харкову — мер Терехов заявив про пошкоджені будинки та поранених

07:21 У Харкові судили чоловіка, який по трубі пробрався до квартири колишньої і побив її сусіда

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

07:18 Черги на кордоні України — на яких КПП автівки стоять у заторах

07:02 У Казані РФ жінка та син підпалили будівлю військового суду, — ЗМІ

07:01 ПриватБанк блокує картки за операції з криптою — що відомо

06:54 День Донецька — як виглядало українське місто і що з ним буде на думку ШІ

06:40 Ціни на чорний метал в Україні — скільки коштує 1 кг брухту наприкінці серпня

08:47 Окупанти вдарили ракетами по Балаклії — в ДСНС показали руйнування після обстрілу

08:23 Чоловік хотів виїхати з України за ізраїльським паспортом — як його покарав суд

07:54 Лунін ухвалив рішення про трансфер із Реалу — куди перейде футболіст

07:40 Росіяни вдарили по Харкову — мер Терехов заявив про пошкоджені будинки та поранених

07:21 У Харкові судили чоловіка, який по трубі пробрався до квартири колишньої і побив її сусіда

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

07:18 Черги на кордоні України — на яких КПП автівки стоять у заторах

07:02 У Казані РФ жінка та син підпалили будівлю військового суду, — ЗМІ

07:01 ПриватБанк блокує картки за операції з криптою — що відомо

06:54 День Донецька — як виглядало українське місто і що з ним буде на думку ШІ

06:40 Ціни на чорний метал в Україні — скільки коштує 1 кг брухту наприкінці серпня

Ексклюзив

12:22 Боротьба у нас в крові — Світуля з "Привоза" про людей, бізнес та незалежність

07:24 Олімпійські рекордсмени — згадуємо спортсменів, які виборювали нагороди для України на Іграх

Ексклюзив

06:23 33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

06:04 Найбільші успіхи українського спорту за роки незалежності — пригадуємо усіх героїв

23 серпня 2024

18:08 Історичний візит прем'єра Індії до України — про що Моді говорив із Зеленським

Ексклюзив

07:27 Прапор на Олімпіаді — ціна перемоги від чемпіонки Комащук

06:31 Всі мають це приготувати — Клопотенко про нову традицію українців на День Незалежності

22 серпня 2024

05:32 Мільярди на вбивства — скільки грошей Росія витратила на ракетні обстріли України

21 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг міді у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

20 серпня 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці серпня

Text

00:06 Гендиректор освітньої мережі А+ пояснила основну проблему профтехосвіти в Україні

24 серпня 2024
Text

20:01 Ділянку тунелю на "Деміївській" відремонтують за 600 мільйонів грн — Бахматов поділився деталями

Text

20:00 Знищена ворожа техніка та Суджа під контролем ЗСУ — ексклюзив Новини.LIVE з Курської області

Text

19:33 Ми вільний народ — одесити розповіли, що для них означає День Незалежності України

Text

19:22 Відомий актор пояснив, чому Росія "прозріла", коли Україна "стала не такою, як вона"

Text

19:03 Чи дійсно територія Росії насправді належить Україні — історик здивував подробицями

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

Text

18:03 Знайти досить складно — Терехов пояснив, чого наразі не вистачає в інфраструктурі Харкова

Text

17:07 Бійці Третьої штурмової висловилися про ротації на службі та підготовку новобранців

Text

10:12 Заступник командира 3 ОШБр назвав приголомшливу кількість дронів, яких гостро бракує війську

Text

09:00 Історія боротьби України та сучасні виклики — спецефір Новини.LIVE до Дня Незалежності

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

14 серпня 2024

12:44 Пенсії у вересні зростуть — хто отримає надбавки

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку

13 серпня 2024

03:20 Просто візьміть картоплю та фарш — зрази, які тануть у роті