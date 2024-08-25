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Продюсер Ясинский высказался по поводу неожиданного возвращения Винника

25 августа 2024 08:35
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Ясинский раскритиковал возвращение Олега Винника
Украинский продюсер Михаил Ясинский. Фото: instagram.com/mikeyasinsky/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Украинский предприниматель и продюсер Михаил Ясинский прокомментировал неожиданное возвращение Олега Винника. Мужчина уверен, что украинцы агрессивно отреагировали на его появление в соцсетях и выход новой песни из-за неудачного менеджмента.

Об этом он рассказал в интервью Славе Демину.

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Известный продюсер объяснил, что общество негативно отреагировало на возвращение Олега Винника из-за непрофессионализма менеджера артиста, а его продвижением сейчас занимается глава фан-клуба Валерия Барон. По словам Ясинского, все, что делает сейчас артист для своего возвращения в украинское медиа "не соответствует реальности".

"Так случилось, что он отвернулся от Александра. И это было до войны. Все эти проблемы с бизнесом начались тогда. Вот именно это я не понимаю, не воспринимаю как менеджер, как человек, который тоже сотрудничает с артистами. Иногда случается момент, когда просто они сходят с ума. Здесь должна быть мощная команда, но что мы видим? Команды нет, все дела ведет человек, который был главой фан-клуба Олега Винника. Мы видим одни и те же фото, те же песни, даже логотип OV - это тактические знаки российской армии во время вторжения. Надо от этого избавляться. Здесь вроде ничего люди не понимают. И сейчас видим то, что видим. Мягко говоря, это смешно", — пояснил он.

Ясинский также выразил свое мнение о том, что Винник покинул свою страну и людей в столь сложное время. Продюсер объяснил, что музыканты более уязвимые люди и украинцы должны немного мягче относиться к тому, что Винник уехал в Германию из-за своего страха. Специалист добавил, что при удачном менеджменте реакция на его возвращение была бы кардинально иной.

"Мы должны быть трезвыми в оценке других людей. Это музыкант, артист, это очень сложная психическая форма жизни, это немного другая биохимия. Его надо любить, понять и простить. Но у человека, который имеет большое влияние и большой общественный статус, должен иметь мощный менеджмент и этот менеджмент должен иметь серьезные и жесткие условия сотрудничества", — добавил он.

Напомним, Олег Винник после длительного перерыва появился в соцсетях и представил свою песню "Мої люди", которая вышла на платных платформах. Украинцы негативно отреагировали на его возвращение и обвиняют его в том, что он не помогает своим землякам и стране в столь сложное время.

Ранее мы писали, что украинский продюсер Михаил Ясинский прокомментировал курсы боевой подготовки Тины Кароль. А также Ясинский объяснил, почему российские артисты активно ездят выступать в Донецкую область.

соцсети Олег Винник украинские звезды война в Украине Михаил Ясинский

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