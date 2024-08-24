Слава Дьомін розповів про те, як розвивався український шоубіз

Український ведучий Слава Дьомін. Фото: скриншот з інтерв'ю

Наприкінці літа, 24 серпня, Україна відзначає головне державне свято — День Незалежності. За 33 роки українська культура пройшла багато злетів та падінь.

Відомий український телеведучий Слава Дьомін ексклюзивно Новини.LIVE розповів, як змінювався український шоубіз протягом багатьох років Незалежності.

Читайте також:

Слава Дьомін про розвиток українського шоубізу

Ведучий пригадав, що в дитинстві не слухав українських виконавців. Його мама любила російських співаків Віктора Цоя, Михайло Шуфутинського, Володимира Висоцького та британський гурт Pink Floyd.

Коли він став старший, почав дивитися "Територію А", яка стала для нього справжнім відкриттям. Зокрема, ведуча проєкту Анджеліка Рудницька стала його першим секс-символом.

"Український шоу-бізнес йшов хвилями. Був якийсь розвиток, але російський шоу-бізнес активно почав розвиватися, а це великий ринок, і можна було заробляти. А український шоубіз, і в тому числі "Територія А", за рахунок того, що хотіли підзаробити, а не розвивати артистів, трошки пр**рали цей момент", — зазначив Дьомін.

Дьомін розповів, що у 2004 році на радіо почали з'являтися квоти для українських виконавців і став популярним "Підйом", на який запрошували зірок. Через деякий час на наш ринок повернувся Кіркоров, Лепс та інші російські зірки.

"Наші артисти через бажання швидкої наживи не готові були працювати на перспективу. Заходить російський шоубіз — значить, і нам потрібно через Росію стати популярним", — розповів ведучий.

Нагадаємо, у 90-х роках було створено проєкт "Територія А" — перший український телевізійний хіт-парад музичних кліпів, який заснувала співачка Анжеліка Рудницька.

Нагадаємо, ми писали про те, що український ведучий Слава Дьомін розповів неприємну історію з його сином. А також шоумен пояснив, чому його син перестав професійно займатися спортом.