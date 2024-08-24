Слава Демин рассказал о том, как развивался украинский шоубиз

Украинский ведущий Слава Дьомин. Фото: скриншот с интервью

В конце лета, 24 августа, Украина отмечает главный государственный праздник — День Независимости. За 33 года украинская культура прошла много взлетов и падений.

Известный украинский телеведущий Слава Демин эксклюзивно Новини.LIVE рассказал, как менялся украинский шоубиз на протяжении многих лет Независимости.

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Слава Демин о развитии украинского шоубиза

Ведущий напомнил, что в детстве не слушал украинских исполнителей. Его мама любила российских певцов Виктора Цоя, Михаила Шуфутинского, Владимира Высоцкого и британскую группу Pink Floyd.

Когда он стал старше, стал смотреть "Территорию А", которая стала для него настоящим открытием. В частности, ведущая проекта Анджелика Рудницкая стала его первым секс-символом.

"Украинский шоу-бизнес шел волнами. Было какое-то развитие, но российский шоу-бизнес активно начал развиваться, а это большой рынок и можно было зарабатывать. А украинский шоубиз, и в том числе "Территория А" за счет того, что хотели подзаработать, а не развивать артистов, немного пр**рали этот момент", — отметил Демин.

Демин рассказал, что в 2004 году на радио начали появляться квоты для украинских исполнителей и стал популярным "Підйом", на который приглашали звезд. Через некоторое время на наш рынок вернулись Киркоров, Лепс и другие российские звезды.

"Наши артисты из-за желания быстрой наживы не готовы были работать на перспективу. Заходит российский шоубиз — значит, и нам нужно через Россию стать популярным", — рассказал ведущий.

Напомним, в 90-х годах был создан проект "Территория А" — первый украинский телевизионный хит-парад музыкальных клипов, который основала певица Анжелика Рудницкая.

Напомним, мы писали о том, что украинский ведущий Слава Демин рассказал неприятную историю с его сыном. А также шоумен объяснил, почему его сын перестал профессионально заниматься спортом.