Олег Винник подверг критике Андрея Кравченко, который якобы хочет занять его место.

Украинский певец Олег Винник. Фото: скриншот шоу "Говорит вся страна"

Певец Олег Винник после продолжительной творческой и медийной паузы появился на телевидении. Он прокомментировал творчество Андрея Кравченко, которого украинцы окрестили "клоном" певца. Реакция Винника была жестокой и, по мнению телеведущего Алексея Суханова, несколько пренебрежительной.

Певец дал интервью в ток-шоу "Говорит вся страна" с Алексеем Сухановым.

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Украинский телеведущий Алексей Суханов спросил певца Олега Винника, не волнуется ли он из-за того, что другие артисты могут занять его место.

В сети еще с начала исчезновения Винника считают, что его нишу "любимца женщин" покорил Андрей Кравченко. У него похожий тембр голоса и даже внешность. Однако сам молодой артист опровергает эти слухи и уверяет, что идет своим путем.

Находящийся в Германии Олег Винник очень остро отреагировал на вопросы. Считает, что его невозможно заменить.

"Мне абсолютно безразлично, кто и что говорит и выдумывает. Не нужно занимать чью-то нишу. Будьте собой, найдите свое лицо. И не пытайтесь на чужом коне доехать до рая. В конце концов, я уже до сегодняшнего дня столько видел своих дублеров. Комических и не комических. Дай Бог им всего, что они желают. У меня времени нет рассматривать, кто меня интересует. Меня интересует только то, когда наступит победа и когда мы будем жить в мире", — заявил Винник.

Певец Андрей Кравченко. Фото: скриншот шоу "Говорит вся страна"

Даже после этих слов Кравченко предложил ему сделать дуэт, но Винник не согласился.

"Я думаю лучше было бы обратиться к Мадонне или Дженнифер Лопес, это будет более удачный дуэт. У них больше денег", — сказал беглый артист.

Напомним, Олег Винник впервые прокомментировал свой внезапный выезд за границу. Также военный комедийно отреагировал на обращение певца о "свежем глоток воздуха".