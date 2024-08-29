Олег Винник разозлил украинцев появлением на телевидении

Украинский певец Олег Винник. Фото: скриншот шоу "Говорит вся страна"

Украинский певец Олег Винник, который выехал в начале войны в Германию, впервые за три года появился на украинском телевидении. Артист объяснил, почему долгое время не выходил на связь со своими поклонниками. Украинцев разозлили оправдание исполнителя.

Артист дал интервью в программе "Говорить вся країна".

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В выпуске шоу Олег Винник заявил, что никуда не убегал и хотя все три года войны он был не публичным, он помогал и помогает нашим военным. Артист заявил, что исчез из-за проблем со здоровьем, однако не раскрыл свой диагноз. Сейчас артист заявил, что чувствует себя хорошо и готовится к мировому турне.

Украинцы отреагировали на появление артиста на телевидении. Большинство пользователей соцсетей уверены, что он потерял свою популярность в Украине.

"Не думаю, что Винник соберет в Украине такие аншлаги, как раньше".

"Веник показал свое лицо, которое умные люди видели давно, еще задолго до войны. Противно слушать".

"Сними корону, Олег и проспись, неуважение к людям в таком состоянии появляться на публике!".

"Свое предательство Винник выразил своим нервным смехом, а своим поведением так сам себя унизил!".

Комментарии под интервью Винника. Фото: скриншот YouTube

Комментарии под интервью Винника. Фото: скриншот YouTube

Напомним, Олег Винник впервые прокомментировал свой внезапный выезд за границу. Также военный комедийно отреагировал на обращение певца о "свежем глоток воздуха".