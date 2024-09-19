Тіна Кароль переклала російськомовний хіт "Скандал" українською

Співачка Тіна Кароль. Фото: Instagram/tina_karol

Від початку повномасштабної війни чимало музичних виконавців почали перекладати свої російськомовні хіти українською. Понад два з половиною роки цього принципово не робила співачка Тіна Кароль. Втім, вочевидь, в артистки нова ера в кар’єрі. Вона заспівала українською одну зі своїх російськомовних композицій.

Відповідні відео з’явились в соцмережах, зокрема, на фан-сторінках Кароль.

Читайте також:

Тіна Кароль переклала "Скандал" українською

В четвер, 19 вересня, артистка презентувала новий альбом "Лірика". Це вже друга платівка співачки у цьому році. Також Кароль розпочала своє турне. Так, під час першого шоу (у Вінниці) Тіна виконала трек "Скандал", який до цього не співала. Бо в оригіналі він російською мовою.

Під час повномасштабної війни Кароль принципово не хотіла перекладати свої хіти. Вона дозволяла це робити молодим артистам , і особисто відбирала їх та прослуховувала заявки. Сама ж їх ніколи не виконувала.

Чому саме пішла на це Тіна — пояснювати артистка поки не стала. Втім судячи з коментарів у соцмережах, такий хід фанати оцінили позитивно. Багато хто з них на це чекав тривалий час.

Топова пісня, топової української артистки! Дякую за творчість.

Чекаємо студійну версію.

Нарешті "Скандал" українською. І це вау.

Зазначимо, також 19 вересня особлива дата в родині Тіни Кароль. Її мамі, Світлані Андріївні, виповнилось 64 роки. Публічно вітати маму артистка не стала.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Тіна Кароль стала продюсеркою Нацвідбору Євробачення-2025. Також ми розповідали, що співачка СолоХа розкритикувала музичну виконавицю Klavdia Petrivna.