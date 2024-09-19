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Тина Кароль впервые перевела свой русскоязычный хит, хотя была против этого — відео

19 сентября 2024 22:23
Виталий Ковальчук - Редактор
Тина Кароль перевела русскоязычный хит "Скандал" на украинский
Певица Тина Кароль. Фото: Instagram/tina_karol
Виталий Ковальчук - Редактор

С начала полномасштабной войны многие музыкальные исполнители начали переводить свои русскоязычные хиты на украинский. Более двух с половиной лет этого принципиально не делала певица Тина Кароль. Впрочем, очевидно, у артистки новая эра в карьере. Она спела на украинском одну из своих русскоязычных композиций.

Соответствующие видео появились в соцсетях, в частности, на фан-страницах Кароль.

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Тина Кароль перевела "Скандал" на украинский

В четверг, 19 сентября, артистка представила новый альбом "Лірика". Это уже вторая пластинка певицы в этом году. Также Кароль начала свое турне. Так, во время первого шоу (в Виннице) Тина исполнила трек "Скандал", который до этого не пела. Так как в оригинале он на русском языке.

Во время полномасштабной войны Кароль принципиально не желала переводить свои хиты. Она позволяла это делать молодым артистам, лично отбирала их и прослушивала заявки. Сама их никогда не исполняла.

Почему именно пошла на это Тина — объяснять артистка пока не стала. Впрочем, судя по комментариям в соцсетях такой ход фанаты оценили положительно. Многие из них этого ждали долгое время.

  • Топовая песня, топовой украинской артистки! Спасибо за творчество.
  • Ждем студийную версию.
  • Наконец "Скандал" на украинском. И это вау.

Отметим также 19 сентября особая дата в семье Тины Кароль. Ее маме, Светлане Андреевне, исполнилось 64 года. Публично поздравлять маму артистка не стала.

Напомним, ранее мы писали, что Тина Кароль стала продюсером Нацотбора Евровидения-2025. Также мы рассказывали, что певица СолоХа раскритиковала музыкальную исполнительницу Klavdia Petrivna.

музыка Тина Кароль песни украинские звезды язык

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