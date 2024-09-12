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Результати важкої праці видно неозброєним оком — Кароль показала підкачане тіло

12 вересня 2024 14:36
Галина Войтенко - Редактор
Тіна Кароль показала своє спортивне тіло — відео та реакція мережі
Українська співачка Тіна Кароль на зйомках нового кліпу. Фото: Instagram Тіни Кароль
Галина Войтенко - Редактор

Українська співачка Тіна Кароль продовжує демонструвати своє струнке тіло, якому точно можна позаздрити. Цього разу популярна артистка вкотре похизувалася підкачаною фігурою, поставши перед камерою в незвичайному костюмі.

Відповідне відео з’явилося на сторінці Тіни Кароль у соцмережі Instagram.

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Нове відео Тіни Кароль

Відома українська артистка продовжує активно тренуватися, щоб демонструвати неймовірні результати своєї праці. Цього разу Тіна Кароль показала струнке тіло, одягнувши на фотосесію незвичайний костюм зеленого кольору, який складається зі спідниці та кофти. 

Якщо придивитися, можна навіть побачити кубики пресу на животі української артистки. До речі, це відео Тіна Кароль зняла під свою нову композицію про кохання, яка називається "Відчиняю". 

@tinakarol

Тиждень залишився до виходу нового альбому. А ти вже чув?🤫

♬ Що ти наробила - Tina Karol

"Вибухова, сповнена жіночої енергії та магнетизму. А з чим в тебе асоціюється пісня "Відчиняю"?" — поцікавилася у своїх шанувальників Тіна Кароль.

Публікація зі сторінки Тіни Кароль
Тіна Кароль у новому відео. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на відео Тіни Кароль

Побачивши нові кадри артистки, її прихильники одразу почали хвалити її поведінку і зовнішній вигляд.

  • Ваууу, Тіно, вам так личить зелений колір, ви, ніби земна королева, така красива
  • Тіно Батьківна, як хороше вино, з роками тільки краще і краще
  • Слів немає
  • Хіба це не заборонено з роками тільки гарнішати?
Коментарі зі сторінки Тіни Кароль
Коментарі зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Тіни Кароль
Коментарі зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Пісня Тіни Кароль "Відчиняю"

Декілька тижнів тому в української артистки Тіни Кароль вийшла нова пісня про кохання під назвою "Відчиняю". Кліп, де співачка показала себе у різних неймовірних образах, вже встиг зібрати понад 460 тисяч переглядів і посісти 13 місце в рейтингу найтрендовіших музичних відео. 

Нагадаємо, ми писали про те, що співачка Тіна Кароль показала, як вона вміє відтискатися. 

Раніше ми розповідали про те, що українська співачка Тіна Кароль показала, як створювався її новий кліп. 

Також ми повідомляли про те, що народна артистка України Тіна Кароль зізналася, чи могла б вона закохатися в жінку. 

Instagram Тіна Кароль шоу-бізнес українські зірки

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15:10 Цій історії три роки — Кудрицький висловився про своє звільнення з Укренерго та Зеленського

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