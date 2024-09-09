Тіни Кароль показала нові вправи

Українська співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Відома українська співачка Тіна Кароль поділилася у соцмережах власним спортивним рекордом, втім хейтери розкритикували її відтискання. Зірка відповіла на один із негативних коментарів.

Відео вона опублікувала в TikTok.

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Відтискання Тіни Кароль

Нещодавно виконавиця поділилася у соцмережах відео, на кадрах якого вона відтискається більше 50 разів за одну хвилину. Частина користувачів знецінила спортивні досягнення зірки. На думку деяких, зірка змогла зробити таку кількість відтискань за короткий проміжок часу через начебто неправильну техніку виконання.

Зірка відповіла одному із хейтерів новим відео, на якому продемонструвала силу рук у надскладних відтисканнях.

Українці похвалили Тіну за важку роботу над своїм тілом.

"Хто б що не говорив, але Тіна просто надзвичайна жінка".

"Цей рівень контролю над тілом — це щось космічне".

"Захоплююсь силою волі, цілеспрямованістю та титанічною працею над собою. Це викликає повагу. Молодець!"

"Хто хейтить цю неймовірну жінку, просто дуже сильно заздрить, а вона найкраща з усіх".

Коментарі під новим відер Тіни Кароль. Фото: скриншот TikTok

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Тіна Кароль показала майстер-клас зі створення зачіски. А також артистка зізналася, чи змогла б закохатися у жінку.