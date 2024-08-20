Тіна Кароль відповіла, чи змогла б закрутити роман із жінкою

Українська співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Відома українська співачка Тіна Кароль, яка приховує своє особисте життя прокоментувала цікаве питання від шанувальників. Зірка зізналася, чи змогла б закохатися у дівчину.

Про це вона розповіла у Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Артистка після смерті свого чоловіка Євгена Огіра приховує своє особисте життя "за сімома замками". Співачка часто спілкується зі своїми шанувальниками та відповідає на питання, які їх цікавлять.

Зокрема, у Кароль запитали, чи змогла б вона закохатися у дівчину. Виконавиця заінтригувала аудиторію доволі завуальованою відповіддю. Артистка пояснила, що незалежно від статі цінує у людях особистість.

"Смішне. А чим дівчина відрізняється від хлопця? Я можу закохатися в особистість", — написала Кароль.

Відповідь Тіни Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Тіна Кароль встановила власний рекорд. А також зірка розкрила секрет стрункого тіла.