Тина Кароль ответила, смогла бы закрутить роман с женщиной

Украинская певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Известная украинская певица Тина Кароль, которая скрывает свою личную жизнь, прокомментировала интересный вопрос от поклонников. Звезда призналась, смогла бы влюбиться в девушку.

Об этом она рассказала в Stories на своей странице в Instagram.

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Артистка после смерти своего мужа Евгения Огира скрывает свою личную жизнь "за семью замками". Певица часто общается со своими поклонниками и отвечает на интересующие их вопросы.

В частности, у Кароль спросили, смогла бы она влюбиться в девушку. Исполнительница заинтриговала аудиторию довольно завуалированным ответом. Артистка объяснила, что вне зависимости от пола ценит в людях личность.

"Смешное. А чем девушка отличается от парня? Я могу влюбиться в личность", — написала Кароль.

Ответ Тины Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Тина Кароль установила свой рекорд. А также звезда раскрыла секрет стройного тела.