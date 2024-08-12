Тіні Кароль простояла в планці більше 20 хвилин

Українська співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Відома українська співачка Тіна Кароль поділилася із шанувальниками власним рекордом. Зірка змогла простояти в планці більше 20 хвилин.

Про це вона розповіла в Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Тіні Кароль вдалося досягнути омріяну ціль

Відома співачка регулярно займається спортом. Вона опановує складні асани йоги та ставить собі нові виклики. Зірка похизувалася шанувальникам власним рекордом, яким дуже пишається.

Завдяки регулярній роботі над собою, Кароль вдалося простояти у планці 21 хвилину. Співачка зізналася, що просила тренера допомогти їй протриматися 15 хвилин, втім, завдяки своїй наполегливості Тіні вдалося не лише досягнути цілі, а ще й встановити особистий рекорд.

Співачка Тіна Кароль встановила особистий рекорд. Фото: instagram.com/tina_karol/

Тіна Кароль виконує вправу планка. Фото: instagram.com/tina_karol/

Тіна Кароль похизувалася гнучкістю. Фото: instagram.com/tina_karol/

Нагадаємо, виконавиця прийшла підтримати родини полонених азовців. Також співачка Тіна Кароль розкритикувала популярні процедури краси.