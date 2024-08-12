Тени Кароль простояла в планке более 20 минут

Украинская певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Известная украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками собственным рекордом. Звезда смогла простоять в планке больше 20 минут.

Об этом она рассказала в Stories на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Тени Кароль удалось достичь желаемой цели

Известная певица регулярно занимается спортом. Она осваивает сложные асаны йоги и ставит себе новые вызовы. Звезда похвасталась поклонникам собственным рекордом, которым очень гордится.

Благодаря регулярной работе над собой, Кароль удалось простоять в планке 21 минуту. Певица призналась, что просила тренера помочь ей продержаться 15 минут, впрочем, благодаря своей настойчивости Тине удалось не только достичь цели, но и установить личный рекорд.

Певица Тина Кароль установила личный рекорд. Фото: instagram.com/tina_karol/

Тина Кароль выполняет упражнение планка. Фото: instagram.com/tina_karol/

Тина Кароль похвасталась гибкостью. Фото: instagram.com/tina_karol/

Напомним, исполнительница пришла поддержать семьи пленных азовцев. Также певица Тина Кароль подвергла критике популярные процедуры красоты.