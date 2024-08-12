Тени Кароль простояла в планке более 20 минут

Тина Кароль в облегающем комбинезоне похвасталась личным рекордом
Известная украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками собственным рекордом. Звезда смогла простоять в планке больше 20 минут.
Об этом она рассказала в Stories на своей странице в Instagram.
Тени Кароль удалось достичь желаемой цели
Известная певица регулярно занимается спортом. Она осваивает сложные асаны йоги и ставит себе новые вызовы. Звезда похвасталась поклонникам собственным рекордом, которым очень гордится.
Благодаря регулярной работе над собой, Кароль удалось простоять в планке 21 минуту. Певица призналась, что просила тренера помочь ей продержаться 15 минут, впрочем, благодаря своей настойчивости Тине удалось не только достичь цели, но и установить личный рекорд.
Напомним, исполнительница пришла поддержать семьи пленных азовцев. Также певица Тина Кароль подвергла критике популярные процедуры красоты.
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