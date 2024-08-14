Тіна Кароль показала спокусливі вигини в мереживному топі — українці не стримали емоцій

Українська співачка Тіна Кароль у шоу "Дім звукозапису". Фото: скриншот з YouTube

Відома українська співачка Тіна Кароль поділилася незвичайним відео в соціальній мережі. На кадрах народна артистка України показує себе в екрані старого телевізора, поставши перед камерою у спокусливому мереживному топі.

Відповідним відео Тіна Кароль поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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На офіційній сторінці української артистки з’явилося оригінальне відео, яке вразило публіку. На кадрах Тіна Кароль показала себе в екрані старого телевізора, станцювавши під її нову пісню "Дзвони", яку вона написала разом з молодим виконавцем SHUMEI.

Причому, якщо подивитися на обличчя української зірки, можна побачити, що на ньому майже немає косметики, а на голові немає жодної укладки. Водночас, одягнена Тіна Кароль була у спокусливий мереживний топ чорного кольору, який підкреслював її форми.

"Через вікно летить мій всоте мобільний. Він рознесеться вщент, а я ледве-ледве", — написала слова зі своєї нової пісні Тіна Кароль.

Тіна Кароль в екрані телевізора. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі людей на відео Тіни Кароль

Підписники української співачки не змогли пройти повз і проігнорувати її нові кадри, тому під ними, як завжди, почали з’являтися коментарі.

Класний ефект зі старим телевізором, і мега чарівні, глибокі, немов океан, очі

Ой, ну прям повернулася в часі на 20 років назад, яке я вже старе, а відео чудове

Найкрасивіша і найталановитіша жінка цієї епохи

Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Пісня Тіни Кароль і SHUMEI

Не так давно в української співачки Тіни Кароль була чергова колаборація з молодим артистом SHUMEI. Зірки написали ще одну спільну пісню під назвою "Дзвони", яка вже встигла полюбитися їхніми прихильниками. До речі, кліп на цю композицію вже набрав майже чотири мільйони переглядів і посів 19 місце у списку найкращих кліпів.

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