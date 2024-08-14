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Тіна Кароль у мереживному топі розбурхала фантазію українців спокусливими вигинами

14 серпня 2024 22:40
Галина Войтенко - Редактор
Тіна Кароль показала спокусливі вигини в мереживному топі — українці не стримали емоцій
Українська співачка Тіна Кароль у шоу "Дім звукозапису". Фото: скриншот з YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Відома українська співачка Тіна Кароль поділилася незвичайним відео в соціальній мережі. На кадрах народна артистка України показує себе в екрані старого телевізора, поставши перед камерою у спокусливому мереживному топі.

Відповідним відео Тіна Кароль поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Спокусливі кадри Тіни Кароль

На офіційній сторінці української артистки з’явилося оригінальне відео, яке вразило публіку. На кадрах Тіна Кароль показала себе в екрані старого телевізора, станцювавши під її нову пісню "Дзвони", яку вона написала разом з молодим виконавцем SHUMEI.

Причому, якщо подивитися на обличчя української зірки, можна побачити, що на ньому майже немає косметики, а на голові немає жодної укладки. Водночас, одягнена Тіна Кароль була у спокусливий мереживний топ чорного кольору, який підкреслював її форми.

"Через вікно летить мій всоте мобільний. Він рознесеться вщент, а я ледве-ледве", — написала слова зі своєї нової пісні Тіна Кароль.

Публікація зі сторінки Тіни Кароль
Тіна Кароль в екрані телевізора. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі людей на відео Тіни Кароль

Підписники української співачки не змогли пройти повз і проігнорувати її нові кадри, тому під ними, як завжди, почали з’являтися коментарі.

  • Класний ефект зі старим телевізором, і мега чарівні, глибокі, немов океан, очі
  • Ой, ну прям повернулася в часі на 20 років назад, яке я вже старе, а відео чудове
  • Найкрасивіша і найталановитіша жінка цієї епохи
Коментар зі сторінки Тіни Кароль
Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Тіни Кароль
Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Тіни Кароль
Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Пісня Тіни Кароль і SHUMEI

Не так давно в української співачки Тіни Кароль була чергова колаборація з молодим артистом SHUMEI. Зірки написали ще одну спільну пісню під назвою "Дзвони", яка вже встигла полюбитися їхніми прихильниками. До речі, кліп на цю композицію вже набрав майже чотири мільйони переглядів і посів 19 місце у списку найкращих кліпів.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Тіна Кароль встановила власний рекорд. 

Раніше ми розповідали про те, що співачка Тіна Кароль розкрила секрет стрункого тіла. 

Також ми повідомляли про те, що народна артистка Тіна Кароль вперше взяла інтерв’ю у молодої зірки Klavdia Petrivna.

Тіна Кароль шоу-бізнес українські зірки співачка

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22:45 У Чехії розгорівся скандал з боєприпасами для України — звинувачують в завищеній ціні

22:45 Як перевірити внесення даних в систему "Оберіг" — інструкція

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