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Тіна Кароль оригінально "відповіла" El Кравчуку за перуки — відео

13 серпня 2024 00:19
Галина Войтенко - Редактор
Тіна Кароль показала, як зробити стильну зачіску — відео
Українська співачка Тіна Кароль у програмі "Дім звукозапису". Фото: скриншот з YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Українська співачка і акторка Тіна Кароль показала відео з майстер-класу зі створення зачіски. На кадрах народна артистка України показала разом з молодим зірковим майстром із зачісок Михайлом Прусом, який робив їй високий зализаний хвіст.

Відповідним відео Тіна Кароль поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Тіна Кароль на майстер-класі із зачісок

Народна артистка України вирішила порадувати підписників, які просили її показати, як вона робить свої зачіски. Тіна відвідала майстра Михайла Пруса, який почав на відео робити їй високий красивий хвіст. Сама артистка сиділа у кріслі в телефоні.

@tinakarol

Допомагаю, як можу💇🏼‍♀️ А ти вже бачив туторіал? #тінакароль #tinakarol @🔥Зірковий перукар🔥

♬ original sound - Tina Karol

"Ви просили — ми зробили. Туторіал на мою зачіску. Зберігайте та повторюйте!" — написала Тіна Кароль.

Публікація зі сторінки Тіни Кароль
Тіна Кароль з майстром із зачісок Михайлом Прусом. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі в мережі на відео Тіни Кароль

Переглянувши нове відео на сторінці української артистки, її фоловери не залишилися осторонь і почали його коментувати. Зокрема, деякі люди вважають, що так Тіна відповіла EL Кравчуку на те, що вона нібито носить парик, а інші почали висміювати її відео.

  • Як все складно він робив, щоб вийшов звичайний зализаний хвостик, я такий за три секунди роблю
  • Відповідь EL Кравчуку про перуку?
  • Нічого особливого, я очікувала якогось вау-ефекту, на жаль, розчарувалася
  • А де ж локони, ніби крутили, а нічого не помітно
Коментар зі сторінки Тіни Кароль
Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Тіни Кароль
Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Тіни Кароль
Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Тіни Кароль
Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Чутки про перуки Тіни Кароль

Декілька років тому український візажист і блогер Єгор Андрюшин заявив, що Тіна Кароль носить перуки. Він зняв відео, в якому продемонстрував нібито докази того, що українська співачка має у своєму гардеробі багато різних перук.

@egor_mua

Тіна Кароль носить перуки! Ви знали?

♬ Witch Familiar (Classical) [Classic](143628) - dice

Не так давно про це заявив і співак EL Кравчук, який в шоу "Вікторина" також стверджував, що Тіна Кароль носить перуки

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Тіна Кароль показала, як тримає себе у формі. 

Раніше ми розповідали про те, що співачка Тіна Кароль зізналася, чи робила вона собі колись уколи краси. 

Також ми повідомляли про те, що народна артистка України Тіна Кароль вперше взяла інтерв’ю у Klavdia Petrivna. 

Instagram Тіна Кароль шоу-бізнес українські зірки

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