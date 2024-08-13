Тина Кароль показала, как сделать стильную прическу — видео

Украинская певица Тина Кароль в программе "Дім звукозапису". Фото: скриншот с YouTube

Украинская певица и актриса Тина Кароль показала видео с мастер-класса по созданию прически. На кадрах народная артистка Украины показала вместе с молодым звездным мастером по прическам Михаилом Прусом, который делал ей высокий зализанный хвост.

Соответствующим видео Тина Кароль поделилась на своей странице в Instagram.

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Народная артистка Украины решила обрадовать подписчиков, которые просили ее показать, как она делает свои прически. Тина посетила мастера Михаила Пруса, который начал на видео делать ей высокий красивый хвост. Самая артистка сидела в кресле в телефоне.

"Вы просили — мы сделали. Туториал на мою прическу. Сохраняйте и повторяйте!" — написала Тина Кароль.

Тина Кароль с мастером по прическам Михаилом Прусом. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии в сети на видео Тины Кароль

Просмотрев новое видео на странице украинской артистки, ее фолловеры не остались в стороне и начали его комментировать. В частности, некоторые люди считают, что Тина ответила EL Кравчуку на то, что она якобы носит парик, а другие начали высмеивать ее видео.

Как все сложно он делал, чтобы получился обычный зализанный хвостик, я такой за три секунды делаю

Ответ EL Кравчуку про парик?

Ничего особенного, я ждала какого-то вау-эффекта, к сожалению, разочаровалась

А где локоны, вроде крутили, а ничего не заметно

Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Слухи о париках Тины Кароль

Несколько лет назад украинский визажист и блогер Егор Андрюшин заявил, что Тина Кароль носит парики. Он снял видео, в котором продемонстрировал якобы доказательства того, что украинская певица имеет в своем гардеробе много разных париков.

Не так давно об этом заявил и певец EL Кравчук, который в шоу "Викторина" также утверждал, что Тина Кароль носит парики.

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Тина Кароль показала , как держит себя в форме.

Раньше мы рассказывали о том, что певица Тина Кароль призналась , делала ли она себе когда-нибудь уколы красоты.

Также мы сообщали о том, что народная артистка Украины Тина Кароль впервые интервьюировала у Klavdia Petrivna.