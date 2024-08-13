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Тина Кароль оригинально "ответила" El Кравчуку за парики — видео

13 августа 2024 00:19
Галина Войтенко - Редактор
Тина Кароль показала, как сделать стильную прическу — видео
Украинская певица Тина Кароль в программе "Дім звукозапису". Фото: скриншот с YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Украинская певица и актриса Тина Кароль показала видео с мастер-класса по созданию прически. На кадрах народная артистка Украины показала вместе с молодым звездным мастером по прическам Михаилом Прусом, который делал ей высокий зализанный хвост.

Соответствующим видео Тина Кароль поделилась на своей странице в Instagram.

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Тина Кароль на мастер-классе по прическам

Народная артистка Украины решила обрадовать подписчиков, которые просили ее показать, как она делает свои прически. Тина посетила мастера Михаила Пруса, который начал на видео делать ей высокий красивый хвост. Самая артистка сидела в кресле в телефоне.

@tinakarol

Помогаю, как могу 💇🏼‍♀️ А ты уже видел туториал? #тенакароль #tinakarol @🔥Звездный парикмахер🔥

♬ original sound - Tina Karol

"Вы просили — мы сделали. Туториал на мою прическу. Сохраняйте и повторяйте!" — написала Тина Кароль.

Публикация со страницы Тины Кароль
Тина Кароль с мастером по прическам Михаилом Прусом. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии в сети на видео Тины Кароль

Просмотрев новое видео на странице украинской артистки, ее фолловеры не остались в стороне и начали его комментировать. В частности, некоторые люди считают, что Тина ответила EL Кравчуку на то, что она якобы носит парик, а другие начали высмеивать ее видео.

  • Как все сложно он делал, чтобы получился обычный зализанный хвостик, я такой за три секунды делаю
  • Ответ EL Кравчуку про парик?
  • Ничего особенного, я ждала какого-то вау-эффекта, к сожалению, разочаровалась
  • А где локоны, вроде крутили, а ничего не заметно
Комментарий со страницы Тины Кароль
Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Тины Кароль
Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Тины Кароль
Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Тины Кароль
Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Слухи о париках Тины Кароль

Несколько лет назад украинский визажист и блогер Егор Андрюшин заявил, что Тина Кароль носит парики. Он снял видео, в котором продемонстрировал якобы доказательства того, что украинская певица имеет в своем гардеробе много разных париков.

@egor_mua

Тина Кароль носит парики! Вы знали?

♬ Witch Familiar (Classical) [Classic](143628) - dice

Не так давно об этом заявил и певец EL Кравчук, который в шоу "Викторина" также утверждал, что Тина Кароль носит парики.

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Тина Кароль показала , как держит себя в форме.

Раньше мы рассказывали о том, что певица Тина Кароль призналась , делала ли она себе когда-нибудь уколы красоты.

Также мы сообщали о том, что народная артистка Украины Тина Кароль впервые интервьюировала у Klavdia Petrivna.

Instagram Тина Кароль шоу-бизнес украинские звезды

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23:58 В Укрэнерго дали прогноз об отключениях света на завтра

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