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Тина Кароль в кружевном топе взбудоражила фантазию украинцев соблазнительными изгибами

14 августа 2024 22:40
Галина Войтенко - Редактор
Тина Кароль показала соблазнительные изгибы в кружевном топе — украинцы не сдержали эмоций
Украинская певица Тина Кароль в шоу "Дім звукозапису". Фото: скриншот с YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Известная украинская певица Тина Кароль поделилась необычным видео в социальной сети. На кадрах народная артистка Украины показывает себя в экране старого телевизора, представ перед камерой в соблазнительном кружевном топе.

Соответствующим видео Тина Кароль поделилась на своей странице в Instagram.

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Соблазнительные кадры Тины Кароль

На официальной странице украинской артистки появилось оригинальное видео, поразившее публику. На кадрах Тина Кароль показала себя в экране старого телевизора, станцевав под ее новую песню "Дзвони", которую она написала вместе с молодым исполнителем SHUMEI.

Причем, если посмотреть на лицо украинской звезды, можно увидеть, что на нем почти нет косметики, а на голове нет никакой укладки. В то же время, одета Тина Кароль была в соблазнительном кружевном топе черного цвета, который подчеркивал ее формы.

"Через окно летит мой сотый мобильный. Он разнесется вдребезги, а я еле-еле", — написала слова из своей новой песни Тина Кароль.

Публикация со страницы Тины Кароль
Тина Кароль в экране телевизора. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии людей на видео Тины Кароль

Подписчики украинской певицы не смогли пройти мимо и проигнорировать ее новые кадры, поэтому под ними, как всегда, стали появляться комментарии.

  • Классный эффект со старым телевизором, и мега волшебные, глубокие, словно океан, глаза
  • Ой, ну прям вернулась во времени на 20 лет назад, какое я уже старое, а видео замечательное
  • Самая красивая и талантливая женщина этой эпохи
Комментарий со страницы Тины Кароль
Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Тины Кароль
Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Тины Кароль
Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Песня Тины Кароль и SHUMEI

Не так давно у украинской певицы Тины Кароль была очередная коллаборация с молодым артистом SHUMEI. Звезды написали еще одну общую песню под названием "Дзвони", которая уже успела полюбиться их поклонниками. Кстати, клип на эту композицию уже набрал почти четыре миллиона просмотров и занял 19 место в списке самых лучших клипов.

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Тина Кароль установила собственный рекорд.

Раньше мы рассказывали о том, что певица Тина Кароль раскрыла секрет стройного тела.

Также мы сообщали, что народная артистка Тина Кароль впервые взяла интервью у молодой звезды Klavdia Petrivna.

Тина Кароль шоу-бизнес украинские звезды певица

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23:59 СБУ бросила в печь рекордную партию героина — сколько за нее могли бы получить наркодельцы

23:56 В Харькове ряд трамвайных маршрутов изменит направления — какая причина

23:56 Оперативный резерв первой очереди — чем грозит игнорирование мобилизационного распоряжения

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