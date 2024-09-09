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Тина Кароль утерла нос хейтерам и показала сверхсложные отжимания

9 сентября 2024 13:37
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Тины Кароль показала новые упражнения
Украинская певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская певица Тина Кароль поделилась в соцсетях собственным спортивным рекордом, впрочем, хейтеры раскритиковали ее отжимания. Звезда ответила на один из негативных комментариев.

Видео она опубликовала в TikTok.

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Оттеснение Тины Кароль

Недавно исполнительница поделилась в соцсетях видео, на кадрах которого она отжимается более 50 раз за одну минуту. Часть пользователей обесценила спортивные достижения звезды. По мнению некоторых, звезда смогла сделать такое количество отжиманий за короткий промежуток времени из-за вроде бы неправильной техники выполнения.

Звезда ответила одному из хейтеров новым видео, на котором продемонстрировала силу рук в сверхсложных отжиманиях.

@tinakarol

Replying to @dana02__ что там)

♬ original sound - Tina Karol

Украинцы похвалили Тину за тяжелую работу над своим телом.

"Кто бы что ни говорил, но Тина просто необыкновенная женщина".

"Этот уровень контроля над телом — это нечто космическое".

"Увлекаюсь силовой воли, целеустремленностью и титаническим трудом над собой. Это вызывает уважение. Молодец!".

"Кто хейтит эту невероятную женщину, просто очень сильно завидует, а она самая лучшая из всех".

Тина Кароль утерла нос хейтерам и показала сверхсложные отжима - фото 1
Комментарии под новым ведер Тины Кароль. Фото: скриншот TikTok

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Тина Кароль показала мастер-класс по созданию прически. А также артистка призналась, смогла бы влюбиться в женщину.

спорт соцсети Тина Кароль украинские звезды хейт

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14:43 Стране не хватает санитарок — кому заплатят от 6 до 40 тысяч гривен

14:38 Сырский спрогнозировал ход войны в Украине следующие полгода

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