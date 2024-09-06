Тіна Кароль вразила фізичною підготовкою

Українська співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Відома українська співачка Тіна Кароль поділилася із шанувальниками власним спортивним рекордом. Зірка показала, скільки може робити відтискань за хвилину.

Відео вона опублікувала в TikTok.

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Зірка поділилася із шанувальниками кадрами, на яких показала частину свого тренування. Для занять виконавиця обрала яскраве спокусливе трико червоного кольору, яке підкреслило її підтягнуту та струнку фігуру. Тіна за трохи більше ніж хвилину зробила 56 відтискань.

Частина українців зацінила спортивні досягнення зірки. Більшість користувачів зробили компліменти виконавиці та похвалили її фізичну підготовку.

"Ми ще від аштанги не встигли відійти, а тут вже це".

"Круто! Але ж техніка неправильна, якщо говорити про віджимання, це більше схоже на піввіджимання".

"Далеко не кожен зможе відтиснутись навіть 10 разів, а тут аж 56 — це шок! Тіна крута!".

"Трудяжка наша. Неймовірно сильна духом жінка".

Коментарі під відео Тіни Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Тіна Кароль показала майстер-клас зі створення зачіски. А також артистка зізналася, чи змогла б закохатися у жінку.