Тина Кароль поразила физическую подготовку

Тина Кароль в красном трико удивила новым спортивным рекордом
Известная украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками собственным спортивным рекордом. Звезда показала сколько может делать отжиманий за минуту.
Видео она опубликовала в TikTok.
Тина Кароль показала занятия в зале
Звезда поделилась с поклонниками кадрами, на которых показала часть своей тренировки. Для занятий исполнительница выбрала яркое соблазнительное трико красного цвета, которое подчеркнуло ее подтянутую и стройную фигуру. Тина за чуть больше минуты сделала 56 отжиманий.
@tinakarol
Новый челлендж😜 Тренируемся вместе?) #tinakarol #тинакороль♬ Открываю – Tina Karol
Часть украинцев обесценила спортивные достижения звезды. Большинство пользователей сделали комплименты исполнительнице и похвалили ее физическую подготовку.
"Мы еще от аштанги не успели отойти, а тут уж это".
"Круто! Но ведь техника не правильн, если говорить об отжиманиях, это больше похоже на пол отжима".
"Далеко не каждый сможет отжаться даже 10 раз, а тут 56 это шок! Тина крутая!".
"Трудяга наша. Невероятно сильная духом женщина".
Напомним, мы писали о том, что украинская певица Тина Кароль показала мастер-класс по созданию прически. А также артистка призналась, смогла бы влюбиться в женщину.
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