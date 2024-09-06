Тина Кароль поразила физическую подготовку

Украинская певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Известная украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками собственным спортивным рекордом. Звезда показала сколько может делать отжиманий за минуту.

Видео она опубликовала в TikTok.

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Звезда поделилась с поклонниками кадрами, на которых показала часть своей тренировки. Для занятий исполнительница выбрала яркое соблазнительное трико красного цвета, которое подчеркнуло ее подтянутую и стройную фигуру. Тина за чуть больше минуты сделала 56 отжиманий.

Часть украинцев обесценила спортивные достижения звезды. Большинство пользователей сделали комплименты исполнительнице и похвалили ее физическую подготовку.

"Мы еще от аштанги не успели отойти, а тут уж это".

"Круто! Но ведь техника не правильн, если говорить об отжиманиях, это больше похоже на пол отжима".

"Далеко не каждый сможет отжаться даже 10 раз, а тут 56 это шок! Тина крутая!".

"Трудяга наша. Невероятно сильная духом женщина".

Комментарии под видео Тины Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Тина Кароль показала мастер-класс по созданию прически. А также артистка призналась, смогла бы влюбиться в женщину.