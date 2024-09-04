Нова пісня Тіни Кароль Відчиняю — як створювався кліп

Ексклюзивні кадри зі зйомок — Кароль "відкрила завісу" створення нового шедевру
Українська співачка Тіна Кароль показала ексклюзивні кадри зі зйомок свого нового кліпу. Відома артистка поділилася світлинами і відеозаписами, на яких можна побачити, як саме створювалася її відеоробота на пісню "Відчиняю".
Відповідні кадри з’явилися на сторінці Тіни Кароль в Instagram.
За лаштунками зйомок кліпу Тіни Кароль
Відома українська артистка вирішила "відкрити завісу" зйомок свого нового кліпу на пісню "Відчиняю". На відеозаписі Тіна Кароль показала, в яких умовах створювалася її нова відеоробота на пісню про кохання.
На кадрах можна побачити те, як ставився танець, локацію для зйомок і різні образи Тіни Кароль — спортивний стиль і спокусливе вбрання.
@tinakarol
Як це було❤️ А ти вже бачив кліп? #tinakarol #тінакароль♬ original sound - Tina Karol
"Бекстейдж зі зйомок кліпу "Відчиняю". Про що для тебе ця пісня? Всі вже бачили кліп?" — написала в описі під своїми кадрами Тіна Кароль.
Реакція мережі на кадри Тіни Кароль
Побачивши бекстейдж української виконавиці, її підписники не змогли пройти повз і почали писати компліменти на її адресу в коментарях під кадрами.
- Після прослуховування пісні дуже піднімається мотивація, хочеться йти вперед та не здаватися
- Дуже подобається спостерігати за цим процесом створення нових хітів, дякуємо за таку можливість
- Ааа, такі прикольні шматочки зі зйомок
- Відголоски на Дженніфер Лопес
Нова пісня Тіни Кароль
Нещодавно в української співачки Тіни Кароль вийшла нова композиція під назвою "Відчиняю". У кліпі на цю пісню артистка з’явилася в двох різних образах — у спортивному костюмі та в комбінезоні, який підкреслював її струнку фігуру.
Лише за декілька днів відеоробота Тіни Кароль набрала майже 300 тисяч переглядів і посіла п’яте місце в рейтингу найтрендовіших музичних відео.
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