Нова пісня Тіни Кароль Відчиняю — як створювався кліп

Українська співачка Тіна Кароль на зйомках кліпу на пісню "Відчиняю". Фото: Instagram Тіни Кароль

Українська співачка Тіна Кароль показала ексклюзивні кадри зі зйомок свого нового кліпу. Відома артистка поділилася світлинами і відеозаписами, на яких можна побачити, як саме створювалася її відеоробота на пісню "Відчиняю".

Відповідні кадри з’явилися на сторінці Тіни Кароль в Instagram.

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За лаштунками зйомок кліпу Тіни Кароль

Відома українська артистка вирішила "відкрити завісу" зйомок свого нового кліпу на пісню "Відчиняю". На відеозаписі Тіна Кароль показала, в яких умовах створювалася її нова відеоробота на пісню про кохання.

На кадрах можна побачити те, як ставився танець, локацію для зйомок і різні образи Тіни Кароль — спортивний стиль і спокусливе вбрання.

"Бекстейдж зі зйомок кліпу "Відчиняю". Про що для тебе ця пісня? Всі вже бачили кліп?" — написала в описі під своїми кадрами Тіна Кароль.

Бекстейдж зйомок кліпу Тіни Кароль на пісню "Відчиняю". Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на кадри Тіни Кароль

Побачивши бекстейдж української виконавиці, її підписники не змогли пройти повз і почали писати компліменти на її адресу в коментарях під кадрами.

Після прослуховування пісні дуже піднімається мотивація, хочеться йти вперед та не здаватися

Дуже подобається спостерігати за цим процесом створення нових хітів, дякуємо за таку можливість

Ааа, такі прикольні шматочки зі зйомок

Відголоски на Дженніфер Лопес

Коментарі зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Нова пісня Тіни Кароль

Нещодавно в української співачки Тіни Кароль вийшла нова композиція під назвою "Відчиняю". У кліпі на цю пісню артистка з’явилася в двох різних образах — у спортивному костюмі та в комбінезоні, який підкреслював її струнку фігуру.

Лише за декілька днів відеоробота Тіни Кароль набрала майже 300 тисяч переглядів і посіла п’яте місце в рейтингу найтрендовіших музичних відео.

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