Новая песня Тины Кароль Відчиняю — как создавался клип

Эксклюзивные кадры со съемок — Кароль "открыла занавес" создания нового шедевра
Украинская певица Тина Кароль показала эксклюзивные кадры со съемок своего нового клипа. Известная артистка поделилась фотографиями и видеозаписями, на которых можно увидеть, как именно создавалась ее видеоработа на песню "Відчиняю".
Соответствующие кадры появились на странице Тины Кароль в Instagram.
За кулисами съемок клипа Тины Кароль
Известная украинская артистка решила "открыть занавес" съемок своего нового клипа на песню "Відчиняю". На видеозаписи Тина Кароль показала, в каких условиях создавалась ее новая видеоработа на песню о любви.
На кадрах можно увидеть то, как ставился танец, локацию для съемок и разные образы Тины Кароль — спортивный стиль и соблазнительный наряд.
@tinakarol
Как это было ❤️ А ты уже видел клип? #tinakarol #тинакороль♬ original sound - Tina Karol
"Бэкстейдж со съемок клипа "Відчиняю". О чем для тебя эта песня? Все уже видели клип?" — написала в описании под своими кадрами Тина Кароль.
Реакция сети на кадры Тины Кароль
Увидев бэкстейдж украинской исполнительницы, ее подписчики не смогли пройти мимо и начали писать комплименты в ее адрес в комментариях под кадрами.
- После прослушивания песни очень поднимается мотивация, хочется идти вперед и не сдаваться
- Очень нравится наблюдать за этим процессом создания новых хитов, спасибо за такую возможность
- Ааа, такие прикольные кусочки со съемок
- Отголоски на Дженнифер Лопес
Новая песня Тины Кароль
Недавно у украинской певицы Тины Кароль вышла новая композиция под названием "Відчиняю". В клипе на эту песню артистка появилась в двух разных образах — в спортивном костюме и в комбинезоне, подчеркивающем ее стройную фигуру.
Всего за несколько дней видеоработа Тины Кароль набрала почти 300 тысяч просмотров и заняла пятое место в рейтинге самых трендовых музыкальных видео.
Напомним, мы писали о том, что украинская певица Тина Кароль показала мастер-класс по созданию прически.
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