Новая песня Тины Кароль Відчиняю — как создавался клип

Украинская певица Тина Кароль на съемках клипа на песню "Відчиняю". Фото: Instagram Тины Кароль

Украинская певица Тина Кароль показала эксклюзивные кадры со съемок своего нового клипа. Известная артистка поделилась фотографиями и видеозаписями, на которых можно увидеть, как именно создавалась ее видеоработа на песню "Відчиняю".

Соответствующие кадры появились на странице Тины Кароль в Instagram.

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Известная украинская артистка решила "открыть занавес" съемок своего нового клипа на песню "Відчиняю". На видеозаписи Тина Кароль показала, в каких условиях создавалась ее новая видеоработа на песню о любви.

На кадрах можно увидеть то, как ставился танец, локацию для съемок и разные образы Тины Кароль — спортивный стиль и соблазнительный наряд.

"Бэкстейдж со съемок клипа "Відчиняю". О чем для тебя эта песня? Все уже видели клип?" — написала в описании под своими кадрами Тина Кароль.

Бэкстейдж съемок клипа Тины Кароль на песню "Відчиняю". Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на кадры Тины Кароль

Увидев бэкстейдж украинской исполнительницы, ее подписчики не смогли пройти мимо и начали писать комплименты в ее адрес в комментариях под кадрами.

После прослушивания песни очень поднимается мотивация, хочется идти вперед и не сдаваться

Очень нравится наблюдать за этим процессом создания новых хитов, спасибо за такую возможность

Ааа, такие прикольные кусочки со съемок

Отголоски на Дженнифер Лопес

Комментарии со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Новая песня Тины Кароль

Недавно у украинской певицы Тины Кароль вышла новая композиция под названием "Відчиняю". В клипе на эту песню артистка появилась в двух разных образах — в спортивном костюме и в комбинезоне, подчеркивающем ее стройную фигуру.

Всего за несколько дней видеоработа Тины Кароль набрала почти 300 тысяч просмотров и заняла пятое место в рейтинге самых трендовых музыкальных видео.

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