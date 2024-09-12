Тина Кароль показала свое спортивное тело — видео и реакция сети

Украинская певица Тина Кароль на съемках нового клипа. Фото: Instagram Тины Кароль

Украинская певица Тина Кароль продолжает демонстрировать свое стройное тело, которому точно можно позавидовать. На этот раз популярная артистка в очередной раз похвасталась подкаченной фигурой, представ перед камерой в необычном костюме.

Соответствующее видео появилось на странице Тины Кароль в соцсети Instagram.

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Известная украинская артистка продолжает активно тренироваться, чтобы показывать невероятные результаты своего труда. На этот раз Тина Кароль показала стройное тело, надев на фотосессию необычный костюм зеленого цвета, состоящий из юбки и кофты.

Если присмотреться, можно даже увидеть кубики пресса на животе украинской артистки. Кстати, это видео Тина Кароль сняла под свою новую композицию о любви, которая называется "Відчиняю".

"Взрывная, полная женской энергии и магнетизма. А с чем у тебя ассоциируется песня "Відчиняю"?" — поинтересовалась у своих поклонников Тина Кароль.

Тина Кароль в новом видео. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на видео Тины Кароль

Увидев новые кадры артистки, ее поклонники сразу начали хвалить ее поведение и внешний вид.

Ваууу, Тина, вам так подходит зеленый цвет, вы, как земная королева, такая красивая

Тина Батьковна, как хорошее вино, с годами только лучше и лучше

Слов нет

Разве это не запрещено с годами только красиветь?

Комментарии со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Песня Тины Кароль "Відчиняю"

Несколько недель назад у украинской артистки Тины Кароль вышла новая песня о любви под названием "Відчиняю". Клип, где певица показала себя в разных невероятных образах, уже успел собрать более 460 тысяч просмотров и занять 13 место в рейтинге самых трендовых музыкальных видео.

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