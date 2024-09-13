Тіна Кароль стала продюсеркою Нацвідбору Євробачення

Українська співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Відома співачка Тіна Кароль, яка представляла Україну на Євробаченні у 2006 році, цьогоріч буде обирати артистів, які зможуть гідно представити Україну на міжнародній арені. Зірка стала продюсеркою Нацвідбору Євробачення-2025.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Співачка обиратиме фіналістів, які візьмуть участь у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2025. Прийом заявок на участь у Нацвідборі розпочнеться вже наступного тижня, а також організатори повідомлять нові деталі щодо умов участі та процесу відбору.

"Рада приєднатися до команди Національного відбору на Євробачення й мати можливість підтримати як тих, хто робить свої перші кроки, так і тих, хто повертається на сцену Нацвідбору знову. Впевнена, що цього року ми побачимо багато яскравих виконавців", — зазначила Тіна Кароль.

Попередні два роки учасників Нацвідбору обирав музикант Дмитро Шуров, він же Pianoбой.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Тіна Кароль показала майстер-клас зі створення зачіски. А також співачка Jerry Heil натякнула на участь у Євробаченні-2025.