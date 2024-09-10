Alyona Alyona і Jerry Heil на "Євробаченні". Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

Україна візьме участь у пісенному конкурсі "Євробачення-2025". Подія пройде у швейцарському місті Базель.

Про це повідомило "Суспільне".

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Представники від України візьмуть участь у 69-му пісенному конкурсі Євробачення, який пройде весною 2025 року в Швейцарії.

"Україна візьме участь у Євробаченні-2025. Конкурс відбудеться у Базелі — третьому за чисельністю населення місті Швейцарії", — йдеться у повідомленні.

Голова правління Суспільного Микола Чернотицький підкреслив важливість конкурсу для України. "Євробачення" дає можливість вкотре нагадати світу про те, що в нашій країні йде війна й нам потрібна підтримка та допомога.

"Це важливий майданчик комунікації зі світом. Важливо, щоб Україна не сходила з перших шпальт світових медіа, щоб світ памʼятав про війну, яку проти нас веде Росія. Євробачення це ключовий елемент культурної дипломатії", — зазначив він.

Нагадаємо, півфінали Євробачення-2025 пройдуть 13 та 15 травня 2025 року, власника нового кришталевого мікрофона оберуть 17 травня.

Раніше ми писали, що Jerry Heil натякнула на участь у Євробаченні-2025. А також ми розповідали, чи планує Мішель Андраде взяти участь в європейському пісенному конкурсі.