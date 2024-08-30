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Стало відомо, у якому швейцарському місті пройде Євробачення-2025

30 серпня 2024 13:10
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Місто та дата проведення конкурс Євробачення-2025
Переможець "Євробачення-2024" Nemo. Фото: instagram.com/eurovision/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Європейська мовна спілка оголосила дату та місто, де відбудеться Євробачення-2025. Пісенний конкурс пройде в місті Базель, яке є культурною столицею Швейцарії.

Про це повідомляється на офіційному сайті "Євробачення".

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Місто проведення Євробачення-2025

"ЄМС (Європейська мовна спілка — ред.) дуже рада, що Базель був обраний містом-господарем пісенного конкурсу "Євробачення" 2025 року. Конкурс народився у Швейцарії в Лугано в 1956 році, і це чудово, що ми повертаємо його майже 70 років потому", — повідомив виконавчий директор Мартін Остердаль.

Обране місто є культурною столицею Швейцарії із численними мистецькими та культурними закладами.

Півфінали конкурсу пройдуть 13 та 15 травня, а переможця оберуть 17 травня.

Швейцарія тричі приймала конкурс. У 1956 перемогу принесла Ліс Асія.

У 1988 році країну представляла канадська співачка Селін Діон із піснею Ne Partez Pas Sans Moi. 

Цьогоріч пісенний конкурс перемогли Nemo із піснею The Code.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Jerry Heil натякнула на участь у "Євробаченні-2025". Також ми розповідали, що у Швейцарії планують провести референдум проти "Євробачення".

Євробачення Швейцарія Євробачення-2024 Nemo

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