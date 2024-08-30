Город и дата проведения конкурса Евровидение-2025

Победитель "Евровидения-2024" Nemo. Фото: instagram.com/eurovision/

Европейский языковой союз объявил дату и город, где состоится Евровидение-2025. Песенный конкурс пройдет в Базеле, который является культурной столицей Швейцарии.

Об этом сообщается на официальном сайте "Евровидения".

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Город проведение Евровидения-2025

"ЕМС (Европейский языковой союз — ред.) очень рада, что Базель был избран городом-хозяином песенного конкурса "Евровидение" 2025 года. Конкурс родился в Швейцарии в Лугано в 1956 году, и это прекрасно, что мы возвращаем его почти 70 лет спустя. ", — сообщил исполнительный директор Мартин Остердаль.

Выбранный город является культурной столицей Швейцарии с многочисленными художественными и культурными заведениями.

Полуфиналы конкурса пройдут 13 и 15 мая, а победителя выберут 17 мая.

Швейцария трижды принимала конкурс. В 1956 году победу принесла Лес Асия.

В 1988 году страну представляла канадская певица Селин Дион с песней Ne Partez Pas Sans Moi.

В этом году песенный конкурс победили Nemo с песней The Code.

Напомним, ранее мы писали, что певица Jerry Heil намекнула на участие в "Евровидении-2025". Также мы рассказывали, что в Швейцарии планируют провести референдум против "Евровидения".