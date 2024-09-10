Alyona Alyona и Jerry Heil на "Евровидении". Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

Украина примет участие в песенном конкурсе "Евровидение-2025". Событие состоится в швейцарском городе Базель.

Об этом сообщило "Суспільне".

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Представители Украины примут участие в 69-м песенном конкурсе Евровидения, который пройдет весной 2025 года в Швейцарии.

"Украина примет участие в Евровидении-2025. Конкурс состоится в Базеле — третьем по численности населения городе Швейцарии", — говорится в сообщении.

Председатель правления Суспільного Николай Чернотицкий подчеркнул важность конкурса для Украины. "Евровидение" дает возможность еще раз напомнить миру о том, что в нашей стране идет война и нам нужна поддержка и помощь.

"Это важная площадка коммуникации с миром. Важно, чтобы Украина не сходила с первых полос мировых медиа, чтобы мир помнил о войне, которую против нас ведет Россия. Евровидение это ключевой элемент культурной дипломатии", — отметил он.

Напомним, полуфиналы Евровидения-2026 пройдут 13 и 15 мая 2025 года, а владельца нового хрустального микрофона выберут 17 мая.

Ранее мы писали, что Jerry Heil намекнула на участие в Евровидении-2025. А также мы рассказывали, планирует ли Мишель Андраде поучаствовать в европейском песенном конкурсе.