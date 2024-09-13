Тина Кароль стала продюсером Нацотбора Евровидения

Украинская певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Известная певица Тина Кароль, представлявшая Украину на Евровидении в 2006 году, будет выбирать артистов, которые смогут достойно представить Украину на международной арене. Звезда стала продюсером Нацотбора Евровидения-2025.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Певица будет выбирать финалистов, которые примут участие в финале Нацотбора на Евровидение-2025. Прием заявок на участие в Нацотборе начнется на следующей неделе, а также организаторы сообщат новые детали относительно условий участия и процесса отбора.

"Совет присоединиться к команде Национального отбора на Евровидение и иметь возможность поддержать как тех, кто делает свои первые шаги, так и возвращающихся на сцену Нацотбора снова. Уверена, что в этом году мы увидим много ярких исполнителей", — отметила Тина Кароль.

Предыдущие два года участников Нацотбора выбирал музыкант Дмитрий Шуров, он же Pianoбой.

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Тина Кароль показала мастер-класс по созданию прически. А также певица Jerry Heil намекнула на участие в Евровидении-2025.