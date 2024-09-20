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Поклонники Олега Винника публично "побили горшки" из-за позиции беглого певца

20 сентября 2024 17:45
Виталий Ковальчук - Редактор
Волчицы Олега Винника публично поссорились
Певец Олег Винник. Фото: Instagram/olegg._.vynnyk
Виталий Ковальчук - Редактор

После непродолжительного возвращения певец Олег Винник снова взял паузу в соцсетях. Вместо этого его поклонницы, которые называют себя "волчицами", активно обсуждают и новую песню беглого артиста, и в целом его позицию. Некоторые из-за этого поссорились публично.

Соответствующая публикация и комментарии доступны на официальной фан-странице Олега Винника в Facebook.

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Одна из поклонниц артиста, Антонина Ломакина, опубликовала воспоминания четырехлетней давности с концерта Винника в Чернигове. Фото дополнила текстом, в котором заверила, что артиста, который в первые дни полномасштабной войны уехал в Европу (живет в столице Германии, Берлине), очень ждут на Родине.

"Душа Олега чиста перед своим народом. Хотя не все люди понимают это, к сожалению. Многие сейчас бросают камни в Олега… Олег все равно вернется в Украину и на украинскую сцену, потому что многие ждут его возвращения в Украину и на украинскую сцену, и скучают по Олегу", — отметила фанатка.

Также она написала, что во время концерта было прохладно, но от Винника шло невероятное тепло. Ломакина выразила надежду, что по возвращении певец не только будет отдавать свое тепло, но и будет получать тепло от зрителей.

Впрочем, такая лирика зашла далеко не всем пользователям фан-группы. Одна из пользователей соцсети отметила, что защитникам Украины в окопах гораздо холоднее, чем на площадке, где выступал Винник. Она также выразила разочарование одним из последних интервью певца, которое он дал в интервью Алексею Суханову на канале 1+1.

Винник фанаты
Разборки поклонниц Олега Винника. Скриншот: Facebook/vovchytsya

Напомним, ранее мы писали, что фронтмен группы "Антитіла", военнослужащий Тарас Тополя не прочь протянуть руку Олегу Виннику при встрече. Также мы рассказывали, что певица Тина Кароль впервые перевела свой русскоязычный хит, хотя была против этого.

соцсети Олег Винник певец украинские звезды хейт

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18:27 В больнице Запорожья раздался взрыв — пациент принес взрывное устройство

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18:01 В Николаеве будут судить дезертира, воюющего против Украины

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