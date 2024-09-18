Тарас Тополя пояснив, чому не зневажає Олега Винника — відео

Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя. Фото: скриншот

Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя прокоментував поведінку співака Олега Винника, який живе закордоном.

Артист висловив свою думку в розмові зі Славою Дьоміним.

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Український співак, фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя висловився про артиста Олега Винника. Він не засуджує його вчинок і вважає, що важливо зберігати вихованість.

"Хто я такий, щоб проявляти якусь зарозумілість по відношенню до іншої людини. Буду вітатися, бо в першу чергу це людина. Що б він там не робив, що б не чудив. Але окрім москалів. Це людина, це українець. Я можу сто п'ятсот разів негативно ставитися до його музики, що він там вчинив і його позиції, але цим я себе принижую в першу чергу. Бо я що пуп тут, щоб не протягнути руку й не привітатися?" — сказав Тополя.

Нагадаємо, артист Тарас Тополя розповів, який має заробіток.Також гурт "Антитіла" передав кошти з Ялтинського концерту на благодійність.