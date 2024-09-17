Скільки зараз заробляє Тарас Тополя з Антитіла — співак чесно зізнався

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відомий український співак, волонтер і соліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя дав відверте інтерв’ю Славі Дьоміну. Під час спілкування артист, який приєднався до складу ЗСУ на початку війни, зізнався, скільки він заробляє під час повномасштабного вторгнення.

Інтерв’ю із Тарасом Тополею оприлюднили на каналі "Телеканал ДОМ" в YouTube.

Читайте також:

Тарас Тополя про те, скільки він заробляє

Український артист наголосив, що він знає, як себе треба правильно поводити із грошима. Він зізнався, що велику суму він віддає на благодійність, і розповів, скільки він заробляє на місяць.

"Я знаю, що таке гроші, я знаю, як їх заробляти, я знаю їм ціну, я вмію їх рахувати, я вмію їх витрачати. Багато грошей я віддаю на благодійність, і колись, коли це стане відомим, коли ми вирішимо, що це треба оприлюднити, ми це оприлюднимо, і, можливо, це здивує багатьох. Це п’ять тисяч доларів плюс", — говорить Тарас Тополя.

Інтерв'ю Тараса Тополі та Слави Дьоміна. Фото: скриншот з YouTube

Також український артист зізнається, що на рахунках його гурту було багато грошей, адже вони знають, на що їх треба витрачати. Водночас Тарас наголосив, що він довгий час їздив на машині 2008 року, хоча міг собі п’ять разів дозволити купити новий автомобіль.

"У нас було досить багато грошей на рахунках, тому що ми ставимося до витрат дуже скрупульозно. Я міг собі дозволити купити нову машину разів п’ять за цей період, але є інші пріоритети. До грошей потрібно підходити з розумом, тому я, на щастя, маю змогу забезпечувати свою родину в необхідній мірі", — пояснив також лідер гурту "Антитіла".

Тарас Тополя під час війни

Тарас Тополя зі своїм гуртом "Антитіла" на початку повномасштабного вторгнення служив парамедиком і розповідав про те, що вони неодноразово потрапляли під обстріли. Наприкінці літа 2022 року Валерій Залужний, який тоді був Головнокомандуючим ЗСУ, перевів їх з фронту до Києва.

Тарас Тополя в складі 130 Батальйону ЗСУ. Фото: Instagram Тараса Тополі

Зараз Тарас дає благодійні концерти і збирає гроші на допомогу українській армії, але зізнається, що він готовий повернутися на передову.

Концерт гурту "Антитіла" в Чікаго. Фото: Instagram Тараса Тополі

Нагадаємо, ми писали про те, що український співак Тарас Тополя зізнався, яка місія в його концертів у Криму.

Раніше ми розповідали про те, що співак Тарас Тополя висловився про українців, які тікають від мобілізації.

Також ми повідомляли про те, що лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя звернувся до соліста O`Torvald Жені Галича.