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Пять раз мог купить новую машину — Тарас Тополя признался, сколько он зарабатывает

17 сентября 2024 14:36
Галина Войтенко - Редактор
Сколько сейчас зарабатывает Тарас Тополя из Антитела — певец честно признался
Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя на интервью. Фото: скриншот с YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Известный украинский певец, волонтер и солист группы "Антитела" Тарас Тополя дал откровенное интервью Славе Демину. Во время общения артист, который присоединился к ВСУ в начале войны, признался, сколько он зарабатывает во время полномасштабного вторжения.

Интервью с Тарасом Тополей обнародовали на канале "Телеканал ДОМ" в YouTube.

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Тарас Тополя о том, сколько он зарабатывает

Украинский артист подчеркнул, что он знает, как себя нужно правильно вести с деньгами. Он признался, что большую сумму отдает на благотворительность, и рассказал, сколько он зарабатывает в месяц.

"Я знаю, что такое деньги, я знаю, как их зарабатывать, я знаю им цену, я умею их считать, я умею их тратить. Много денег я отдаю на благотворительность, и когда-нибудь, когда это станет известным, когда мы решим, что это нужно обнародовать, мы это обнародуем, и, возможно, это удивит многих. Это пять тысяч долларов плюс", — говорит Тарас Тополя.

Интервью Тараса Тополы и Славы Демина
Интервью Тараса Тополи и Славы Демина. Фото: скриншот с YouTube

Также украинский артист признается, что на счетах его группы было много денег, ведь они знают, на что их нужно тратить. В то же время Тарас подчеркнул, что он долгое время ездил на машине 2008 года, хотя мог себе пять раз позволить купить новый автомобиль.

"У нас было достаточно много денег на счетах, потому что мы относимся к расходам очень скрупулезно. Я мог себе позволить купить новую машину раз пять за этот период, но есть другие приоритеты. К деньгам нужно подходить с умом, поэтому я, к счастью, имею возможность обеспечивать свою семью в необходимой степени", — объяснил также лидер группы "Антитела".

Тарас Тополя во время войны

Тарас Тополя со своей группой "Антитела" в начале полномасштабного вторжения служил парамедиком и рассказывал о том, что они неоднократно попадали под обстрелы. В конце лета 2022 года Валерий Залужный, который тогда был Главнокомандующим ВСУ, перевел их с фронта в Киев.

Тарас Тополь в составе 130 Батальона ВСУ
Тарас Тополя в составе 130 Батальона ВСУ. Фото: Instagram Тараса Тополи

Сейчас Тарас дает благотворительные концерты и собирает деньги на помощь украинской армии, но признается, что он готов вернуться на передовую.

Концерт группы "Антитела" в Чикаго
Концерт группы "Антитела" в Чикаго. Фото: Instagram Тараса Тополи

Напомним, мы писали о том, что украинский певец Тарас Тополя признался, какая миссия у его концертов в Крыму.

Ранее мы рассказывали о том, что певец Тарас Тополя высказался об украинцах, которые убегают от мобилизации.

Также мы сообщали о том, что лидер группы "Антитела" Тарас Тополя обратился к солисту O`Torvald Жене Галичу.

шоу-бизнес Тарас Тополя Антитіла Слава Демин

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