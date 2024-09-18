Тарас Тополя объяснил, почему не презирает Олега Винника — видео

Тополя внезапно решил протянуть руку Олегу Виннику
Фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя прокомментировал поведение певца Олега Винника, живущего за границей.
Артист высказал свое мнение в разговоре со Славой Деминым.
Тарас Тополя не презирает Олега Винника за побег из Украины
Украинский певец, фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя высказался об артисте Олеге Виннике. Он не осуждает его поступок и считает, что важно сохранять воспитанность.
"Кто я такой, чтобы проявлять какое-то высокомерие по отношению к другому человеку. Буду здороваться, потому что в первую очередь это человек. Что бы он там ни делал, что бы не увидел. Но кроме москалей. Это человек, это украинец. Я могу сто пятьсот раз отрицательно относиться к его музыке, поступкам, и его позиции, но этим я себя унижаю в первую очередь", — сказал Тополя.
Напомним, артист Тарас Тополя рассказал, у которого есть заработок. Также группа "Антитела" передала средства с Ялтинского концерта на благотворительность.
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