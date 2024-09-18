Тарас Тополя объяснил, почему не презирает Олега Винника — видео

Фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя. Фото: скриншот

Фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя прокомментировал поведение певца Олега Винника, живущего за границей.

Артист высказал свое мнение в разговоре со Славой Деминым.

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Украинский певец, фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя высказался об артисте Олеге Виннике. Он не осуждает его поступок и считает, что важно сохранять воспитанность.

"Кто я такой, чтобы проявлять какое-то высокомерие по отношению к другому человеку. Буду здороваться, потому что в первую очередь это человек. Что бы он там ни делал, что бы не увидел. Но кроме москалей. Это человек, это украинец. Я могу сто пятьсот раз отрицательно относиться к его музыке, поступкам, и его позиции, но этим я себя унижаю в первую очередь", — сказал Тополя.

Напомним, артист Тарас Тополя рассказал, у которого есть заработок. Также группа "Антитела" передала средства с Ялтинского концерта на благотворительность.