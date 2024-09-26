Олег Винник знову роздратував українців

Український співак Олег Винник. Фото: Instagram.com/olegg._.vynnyk

Український співак Олег Винник, який з початку війни виїхав з України до Німеччини, вчергове вийшов на зв'язок із шанувальниками. Слова артиста не на жарт роздратували українців.

Відео співак опублікував на своїй сторінці в TikTok.

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Артист опублікував новий ролик, в якому подякував шанувальникам за підтримку та похизувався великою кількістю підписників.

"Дякую вам за вашу підтримку. За любов. Дякую вам, що слухаєте пісню. І величезне спасибі за 30 000 на TikTok", — сказав співак.

Багатьох українців обурив новий ролик артиста. Деякі користувачі соцмереж вважають, що артист зрадив свою Батьківщину.

"Та не любі вони тобі, просто гроші скінчились".

"Очі мої його б не бачили, солодкий аж липне".

"Хто його ще слухає?".

"Не пройшло і 2.5 років. Скільки задонатив на армію, крім ковтка свіжого повітря?".

Коментарі під відео Олега Винника. Фото: скриншот TikTok

Нагадаємо, фанати співака Олега Винника посварилися через різні думки щодо його втечі за кордон. Також артиста побачили в компанії привабливої жінки.