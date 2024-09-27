Фанаты беглого певца Винника заступились за него и показали доказательства его благотворительности

Певец Олег Винник. Фото: Instagram/olegg._.vynnyk

После возвращения певца Олега Винника к активной музыкальной и публичной деятельности многие украинцы выражают свое возмущение по этому поводу. Сбежавший в первые дни в Европу артист молчал два с половиной года и до сих пор не отыграл ни одного благотворительного концерта. Впрочем, поклонники заступились за 51-летнего Винника.

Соответствующие публикации появились в официальной фан-группе певца в Facebook.

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Доказательства благотворительности Олега Винника

С начала полномасштабной войны в сети появлялось несколько фото, на которых Олег Винник позирует у автомобилей для военных. Об этом, в частности, рассказывал и друг одиозного артиста, музыкант и военный ВСУ Роман Недзельский.

Впрочем, экс-продюсер Винника Александр Горбенко заявлял — его бывший подопечный не выделял на благотворительность немалые суммы, о которых говорилось в сети. И в целом выразил сомнение относительно освещения подобной деятельности беглого певца.

В защиту Винника встали его поклонники. Они начали публиковать знаки отличия, который получил артист и его благотворительный фонд "Вовчиця". Так, кстати, себя называют и поклонницы артиста.

Благодарности Олегу Виннику и его благотворительному фонду. Фото: Facebook/vovchytsya

Знак отличия Олега Винника. Фото: Facebook/vovchytsya

Олег Винник продолжает жить в столице Германии, Берлине. Он возобновил свою музыкальную деятельность и в прошлом месяце выпустил композицию "Мої люди". Также поговаривают, что Винник собирается в турне, впрочем, о подобных планах он еще не объявлял.

Напомним, ранее мы писали, что в сети показали, где в Берлине проживает Олег Винник. Также мы рассказывали, что поклонники Олега Винника публично "побили горшки" из-за позиции беглого певца.