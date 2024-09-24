Де живе Олег Винник у Німеччині — фото

Співак Олег Винник. Фото: Instagram/olegg._.vynnyk

Стало відомо, де живе Олег Винник у Німеччині. У мережу злили інформацію, де розташовані його апартаменти.

Фото вже розлетілись Telegram-каналами.

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Олег Винник живе в апартаментах на околиці Берліна

У соціальних мережах з'явилися фото з деталями розташування житла співака. Винник, ймовірно, мешкає в апартаментах на околиці Берліна, в районі Шарлоттенбург. Саме там проживає чимало росіян.

Квартира Олега Винника у Німеччині. Фото: t.me/Za_kadrom_novosti

Його помешкання розташовано на останньому поверху. Підтвердження, що це його будинок — табличка. Вона висить на вході до ЖК. Там напис німецькою, який складається з прізвища артиста Винник та назви його компанії RockSoulana Music.

Апартаменти Олега Винника у Німеччині. Фото: t.me/Za_kadrom_novosti

Прихильникам вдалось його відшукати після того, як артист засвітив свій балкон у відео про город.

Відео про город Олега Винника. Фото: скриншот

Нагадаємо, фанати співака Олега Винника посварилися через різні думки щодо його втечі за кордон. Також артиста побачили в компанії привабливої жінки.