В сети показали дом Олега Винника и шокировали соседством с россиянами
Стало известно, где живет Олег Винник в Германии. В сеть слили информацию, где расположены его апартаменты.
Фото уже разлетелись по Telegram-каналам.
Олег Винник живет в апартаментах на окраине Берлина
В социальных сетях появились фотографии с деталями расположения жилья певца. Винник предположительно проживает в апартаментах на окраине Берлина, в районе Шарлоттенбурга. Там живет немало россиян.
Его жилье находится на последнем этаже. Подтверждает, что это его дом, табличка. Она висит на входе в ЖК. Там надпись на немецком, состоящая из фамилии артиста Винник и названия его компании RockSoulana Music.
Поклонникам удалось его отыскать после того, как артист засветил свой балкон в видео об огороде.
Напомним, фанаты певца Олега Винника поссорились из-за разных мнений по поводу его бегства за границу. Также артиста увидели в компании привлекательной женщины.
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