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В сети показали дом Олега Винника и шокировали соседством с россиянами

24 сентября 2024 21:10
Валерия Соколенко - Редактор
Где живет Олег Винник в Германии.
Певец Олег Винник. Фото: Instagram/olegg._.vynnyk
Валерия Соколенко - Редактор

Стало известно, где живет Олег Винник в Германии. В сеть слили информацию, где расположены его апартаменты.

Фото уже разлетелись по Telegram-каналам.

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Олег Винник живет в апартаментах на окраине Берлина

В социальных сетях появились фотографии с деталями расположения жилья певца. Винник предположительно проживает в апартаментах на окраине Берлина, в районе Шарлоттенбурга. Там живет немало россиян.

Квартира Олега Винника в Германии. Фото: t.me/Za_kadrom_novosti
Квартира Олега Винника в Германии. Фото: t.me/Za_kadrom_novosti

Его жилье находится на последнем этаже. Подтверждает, что это его дом, табличка. Она висит на входе в ЖК. Там надпись на немецком, состоящая из фамилии артиста Винник и названия его компании RockSoulana Music.

Апартаменты Олега Винника в Германии. Фото: t.me/Za_kadrom_novosti
Апартаменты Олега Винника в Германии. Фото: t.me/Za_kadrom_novosti

Поклонникам удалось его отыскать после того, как артист засветил свой балкон в видео об огороде.

Видео о городе Олега Винника. Фото: скриншот
Видео об огороде Олега Винника. Фото: скриншот

Напомним, фанаты певца Олега Винника поссорились из-за разных мнений по поводу его бегства за границу. Также артиста увидели в компании привлекательной женщины.

Германия Олег Винник певец украинские звезды

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