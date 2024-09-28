Олег Винник нарвался на критику от известного певца

Певец Julik. Фото: instagram.com/julikofficial

Певец Олег Винник нарвался на очередную критику со стороны коллег. Экс-участник группы DZIDZIO, певец Julik, высказался о поведении артиста, который во время полномасштабной войны в Украине сбежал за границу.

Своим мнением исполнитель поделился в интервью изданию "Фокус" .

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Назарий Гук (настоящее имя певца) был лично знаком с Винником еще до начала полномасштбной войны. Артист не ожидал, что, имея мощное фан-сообщество, его коллега будет отмалчиваться за границей в такое сложное для страны время.

"Мы с Олегом знакомы лично. Снимались в одном из телешоу. Насчет его поступка: мне совершенно не понятна его логика. Он со своим фан-клубом мог бы сделать немало, однако этот шанс упустил", — сказал Julik.

Олег Винник. Скриншот: YouTube/KrupnymPlanom

По мнению певца, во время войны каждый из артистов должен был приложить максимум усилий для помощи стране. А нынешние попытки Винника поправить ситуацию вряд ли помогут ему вернуть доверие украинцев.

"Это его выбор, осуждать или нет, решать вам. Я к такому решению отношусь негативно. Когда твоей стране нужна поддержка — ты, как артист, должен ее дать, а не сидеть и молчать. Попытки исправить ситуацию приравниваю к нулю, люди все знают, и ты перед ними должен быть как перед зеркалом. Чистым, прозрачным и самое главное — искренним", — поделился Julik.

Отметим, что недавно стало известно, где проживает Олег Винник в Германии.

Между тем многие фанаты сбежавшего артиста до сих пор поддерживают его. На днях поклонники Винника показали доказательства его благотворительной деятельности.