Светлана Белоножко назвала условие для возвращения Олега Винника в Украину

Олег Винник. Фото: скриншот

Народная артистка Украины Светлана Белоножко считает, что у Олега Винника есть шанс вернуться в Украину. Однако для этого беглый артист должен выполнить определенные условия.

Своим мнением певица поделилась в интервью Rostyslove Production.

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Народная артистка познакомилась с Винником еще задолго до полномасштабной войны в Украине. Певица вместе со своим мужем Виталием Белоножко помогала ему на творческом пути.

Так что поведение певца во время сложной ситуации в стране стало для Белоножко неожиданностью. Она негативно отнеслась к его бегству из страны, а также к публичным ссорам между артистом и его директором Александром Горбенко.

"Я не поддерживаю такой разрыв Горбенко с Винником. Как говорится, не выносите сор из избы. Сохраните то, что было хорошее между вами. Вы как продюсер и исполнитель объездили всю страну, заработали кучу денег, поднялись на этом, вас люди полюбили. Так зачем вы потом это выносите на суд всех подряд. Этого не надо делать", — высказалась Белоножко.

Светлана Белоножко с Олегом Винником. Фото: скриншот

Однако, по мнению певицы, у Винника еще есть шанс спасти свою репутацию и вернуть расположение украинцев. Но для этого беглый артист должен вернуться и быть рядом со своим народом.

"Если он так сильно захочет, то может возвращаться. Но делать это не тогда, когда будет победа, а тогда, когда трудно. Если он сейчас вернется и начнет вместе с нами ездить к военным и петь, если он будет поступать так, тогда все сразу забудется. Нужна какая-то реабилитация. Так не может быть - поехал себе тихонько, а потом тихонько будет праздновать с нами победу - и до свидания! Надо честно. Я считаю, если хочешь реабилитации — возвращайся прямо сейчас", — высказалась певица.

Напомним, на днях экс-участник группы DZIDZIO прокомментировал побег Олега Винника в Германию во время войны.

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