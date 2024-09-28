Олега Винника побачили в Києві, однак є нюанс — деталі

Український співак Олег Винник. Фото: Instagram.com/olegg._.vynnyk

Прихильники помітили співака Олега Винника аз кермом автівки у столиці. Однак керівниця фан-клубу артиста спростувала новини про артиста.

Про це вона розповіла виданню "Фокус".

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Кілька днів тому блогер Богдан Беспалов повідомив, що його інформатори побачили співака за кермом автівки в центрі столиці. Однак вони не встигли його зазнімкувати. Також, за словами блогера, Винник шукав піарників і пропонував їм "солідні гроші, але ті відмовлялися, бо бояться репутаційних ризиків".

Плітки прокоментувала лідерка офіційного фан-клубу Олега Винника Валерія Барон. Вона розповіла журналістам "Фокус", що Олег Винник не міг повернутися до Києва, адже він проживає в Німеччині.

"Я не можу підтвердити таку інформацію. Навіть уявлення не маю, хто і навіщо розповсюджує такі чутки", — відповіла Барон.

Сам виконавець ситуацію і цю інформацію не коментує.

Співак Олег Винник із помічницею Валерією Барон. Фото: facebook.com/baron.valeriia

Нагадаємо, фанати Олега Винника намагаються виправдати його втечу з України та показали, як він допомагає армії. Також у мережі розмістили фото будинку, в якому живе співак у Німеччині.