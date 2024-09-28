Олега Винника увидели в Киеве, однако есть нюанс.

Винника заметили в Киеве — команда артиста отреагировала на слухи
Поклонники заметили певца Олега Винника за рулем автомобиля в столице. Однако руководительница фан-клуба артиста опровергла новости об артисте.
Об этом она рассказала изданию "Фокус".
Олега Винника не могли видеть в Киеве
Несколько дней назад блогер Богдан Беспалов сообщил, что его информаторы увидели певца за рулем автомобиля в центре столицы. Однако они не успели его заснять. Также, по словам блогера, Винник искал пиарщиков и предлагал им "солидные деньги, но те отказывались, потому что боятся репутационных рисков".
Сплетни прокомментировала лидер официального фан-клуба Олега Винника Валерия Барон. Она рассказала журналистам, что Олег Винник не мог вернуться в Киев, ведь он проживает в Германии.
"Я не могу подтвердить такую информацию. Даже представления не имею, кто и зачем распространяет такие слухи", — ответила Барон.
Сам исполнитель ситуацию и эту информацию не комментирует.
Напомним, фанаты Олега Винника пытаются оправдать его бегство из Украины и показали, как он помогает армии. Также в сети разместили фото дома, где живет певец в Германии.
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