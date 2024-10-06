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Винник оголосив концерти за кордоном — в яких країнах виступить співак-втікач

6 жовтня 2024 18:18
Віталій Ковальчук - Редактор
Олег Винник планує відіграти концерти — список країн
Співак Олег Винник. Фото: Instagram/olegg._.vynnyk
Віталій Ковальчук - Редактор

Співак Олег Винник, як і очікувалось, планує повернення до концертної діяльності. Напередодні він презентував нову композицію "Мої люди" та почав публікувати відео у соцмережах, чого не робив за весь час повномасштабної війни. Тепер же стало відомо, в яких країнах відіграє концерти співак-втікач, який живе в столиці Німеччини, Берліні. 

Про це Винник повідомив у своєму TikTok.

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Одіозний співак опублікував відео, в якому лаконічно анонсував концерти та заявив, що він, мовляв, "дихає музикою та живе в піснях". В короткому ролику ані слова про війну на Батьківщині. Зазначимо, з 24 лютого 2022 року артист-втікач не відіграв жодного благодійного концерту.

@olegg.vynnyk.original

🇺🇦: "Будь поруч, коли музика знову проникатиме крізь стіни! 🎵✨ Зареєструйся на www.tsgpresents.com, щоб не пропустити велике повернення. 🔥 #BackOnStage #Comeback2024 #Olegg 🇬🇧: "Be there when the music breaks through the walls again! 🎵✨ Sign up now at www.tsgpresents.com and don’t miss the big comeback. 🔥 #BackOnStage #Comeback2024 #Olegg

♬ original sound - Olegg Vynnyk

Винник залишив посилання на сайт, де почалась поіменна реєстрація на старт продажу квитків. Це зроблено, вочевидь, аби зрозуміти, скільки людей готові прийти на концерт співака-втікача. В реєстрації  просять ввести ім’я та прізвище та інші дані.

Винник планує відіграти шоу в Німеччини, Польщі, Чехії та Австрії. Очікувано, повертатися до України, звідки він виїхав в перші дні повномасштабної війни, артист не планує.

"Олег повертається з грандіозним живим шоу — і це будуть єдині європейські концерти цього року! Квитки сильно обмежені, тому поспішай і забезпеч собі місце на цій незабутній події. Не пропусти можливість побачити, як Олег Винник з потужною енергією виконує свої найвідоміші хіти та приводить своїх шанувальників у захват", — всіма способами намагаються розрекламувати концерти Винника організатори. 

Очільниця фан-клубу Олега Винника Валерія Барон назвала повернення співака новою епохою. Вона натякнула — "щось велике наближається". Жодної згадки про благодійність та війну в Україні ані вона, ані організатори на сайті так і не вказали. 

Винник повернення
Олег Винник планує повернення. Скриншот: tsgpresents.com

Нагадаємо, раніше ми писали, що у благодійному фонді Винника показали, що йому передали військові. Також ми розповідали, що народна артистка України Світлана Білоножко висловилась про повернення Олега Винника до України.

концерт шоу Олег Винник співак українські зірки

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