Олег Винник планує відіграти концерти — список країн

Співак Олег Винник. Фото: Instagram/olegg._.vynnyk

Співак Олег Винник, як і очікувалось, планує повернення до концертної діяльності. Напередодні він презентував нову композицію "Мої люди" та почав публікувати відео у соцмережах, чого не робив за весь час повномасштабної війни. Тепер же стало відомо, в яких країнах відіграє концерти співак-втікач, який живе в столиці Німеччини, Берліні.

Про це Винник повідомив у своєму TikTok.

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Одіозний співак опублікував відео, в якому лаконічно анонсував концерти та заявив, що він, мовляв, "дихає музикою та живе в піснях". В короткому ролику ані слова про війну на Батьківщині. Зазначимо, з 24 лютого 2022 року артист-втікач не відіграв жодного благодійного концерту.

Винник залишив посилання на сайт, де почалась поіменна реєстрація на старт продажу квитків. Це зроблено, вочевидь, аби зрозуміти, скільки людей готові прийти на концерт співака-втікача. В реєстрації просять ввести ім’я та прізвище та інші дані.

Винник планує відіграти шоу в Німеччини, Польщі, Чехії та Австрії. Очікувано, повертатися до України, звідки він виїхав в перші дні повномасштабної війни, артист не планує.

"Олег повертається з грандіозним живим шоу — і це будуть єдині європейські концерти цього року! Квитки сильно обмежені, тому поспішай і забезпеч собі місце на цій незабутній події. Не пропусти можливість побачити, як Олег Винник з потужною енергією виконує свої найвідоміші хіти та приводить своїх шанувальників у захват", — всіма способами намагаються розрекламувати концерти Винника організатори.

Очільниця фан-клубу Олега Винника Валерія Барон назвала повернення співака новою епохою. Вона натякнула — "щось велике наближається". Жодної згадки про благодійність та війну в Україні ані вона, ані організатори на сайті так і не вказали.

Олег Винник планує повернення. Скриншот: tsgpresents.com

Нагадаємо, раніше ми писали, що у благодійному фонді Винника показали, що йому передали військові. Також ми розповідали, що народна артистка України Світлана Білоножко висловилась про повернення Олега Винника до України.