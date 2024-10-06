Олег Винник планує відіграти концерти — список країн

Винник оголосив концерти за кордоном — в яких країнах виступить співак-втікач
Співак Олег Винник, як і очікувалось, планує повернення до концертної діяльності. Напередодні він презентував нову композицію "Мої люди" та почав публікувати відео у соцмережах, чого не робив за весь час повномасштабної війни. Тепер же стало відомо, в яких країнах відіграє концерти співак-втікач, який живе в столиці Німеччини, Берліні.
Про це Винник повідомив у своєму TikTok.
Концерти Олега Винника в Європі
Одіозний співак опублікував відео, в якому лаконічно анонсував концерти та заявив, що він, мовляв, "дихає музикою та живе в піснях". В короткому ролику ані слова про війну на Батьківщині. Зазначимо, з 24 лютого 2022 року артист-втікач не відіграв жодного благодійного концерту.
@olegg.vynnyk.original
🇺🇦: "Будь поруч, коли музика знову проникатиме крізь стіни! 🎵✨ Зареєструйся на www.tsgpresents.com, щоб не пропустити велике повернення. 🔥 #BackOnStage #Comeback2024 #Olegg 🇬🇧: "Be there when the music breaks through the walls again! 🎵✨ Sign up now at www.tsgpresents.com and don’t miss the big comeback. 🔥 #BackOnStage #Comeback2024 #Olegg♬ original sound - Olegg Vynnyk
Винник залишив посилання на сайт, де почалась поіменна реєстрація на старт продажу квитків. Це зроблено, вочевидь, аби зрозуміти, скільки людей готові прийти на концерт співака-втікача. В реєстрації просять ввести ім’я та прізвище та інші дані.
Винник планує відіграти шоу в Німеччини, Польщі, Чехії та Австрії. Очікувано, повертатися до України, звідки він виїхав в перші дні повномасштабної війни, артист не планує.
"Олег повертається з грандіозним живим шоу — і це будуть єдині європейські концерти цього року! Квитки сильно обмежені, тому поспішай і забезпеч собі місце на цій незабутній події. Не пропусти можливість побачити, як Олег Винник з потужною енергією виконує свої найвідоміші хіти та приводить своїх шанувальників у захват", — всіма способами намагаються розрекламувати концерти Винника організатори.
Очільниця фан-клубу Олега Винника Валерія Барон назвала повернення співака новою епохою. Вона натякнула — "щось велике наближається". Жодної згадки про благодійність та війну в Україні ані вона, ані організатори на сайті так і не вказали.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у благодійному фонді Винника показали, що йому передали військові. Також ми розповідали, що народна артистка України Світлана Білоножко висловилась про повернення Олега Винника до України.
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