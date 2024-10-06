Олег Винник планирует отыграть концерты — список стран

Винник объявил концерты за границей — в каких странах выступит беглый певец
Певец Олег Винник, как и ожидалось, планирует возвращение к концертной деятельности. Накануне он представил новую композицию "Мої люди" и начал публиковать видео в соцсетях, чего не делал за все время полномасштабной войны. Теперь же стало известно, в каких странах отыграет концерты беглый певец, живущий в столице Германии, Берлине.
Об этом Винник сообщил в своем TikTok.
Концерты Олега Винника в Европе
Одиозный певец опубликовал видео, в котором лаконично анонсировал концерты и заявил, что он, мол, "дышит музыкой и живет в песнях". В коротком ролике ни слова о войне на Родине. Отметим, с 24 февраля 2022 года беглый артист не отыграл ни одного благотворительного концерта.
@olegg.vynnyk.original
🇺🇦: "Будь рядом, когда музыка снова будет проникать сквозь стены! 🎵✨ Зарегистрируйся на www.tsgpresents.com, чтобы не пропустить большой возврат. 🔥 #BackOnStage #Comeback2024 #Olegg 🇬🇧: " again! 🎵✨ Sign up now at www.tsgpresents.com и не мешайте большому comeback. 🔥 #BackOnStage #Comeback2024 #Olegg♬ оригинальный звук - Olegg Vynnyk
Винник оставил ссылку на сайт, где началась поименная регистрация на старт продаж билетов. Это сделано очевидно, чтобы понять, сколько людей готовы прийти на концерт беглого певца. В регистрации просят ввести имя и фамилию и другие данные.
Винник планирует отыграть шоу в Германии, Польше, Чехии и Австрии. Ожидаемо возвращаться в Украину, откуда он уехал в первые дни полномасштабной войны, артист не планирует.
"Олег возвращается с грандиозным живым шоу — и это будут единственные европейские концерты в этом году! Билеты сильно ограничены, поэтому спеши и обеспечь себе место на этом незабываемом событии. Не упусти возможность увидеть, как Олег Винник с мощной энергией исполняет свои самые известные хиты и приводит своих поклонников в восторг", — всеми способами пытаются разрекламировать концерты Винника организаторы.
Глава фан-клуба Олега Винника Валерия Барон назвала возвращение певца новой эпохой. Она намекнула — "что-то большое приближается". Ни одного упоминания о благотворительности и войне в Украине ни она, ни организаторы на сайте так и не указали.
Напомним, ранее мы писали, что в благотворительном фонде Винника показали, что ему передали военные. Также мы рассказывали, что народная артистка Украины Светлана Белоножко высказалась о возвращении Олега Винника в Украину.
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