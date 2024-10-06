Олег Винник планирует отыграть концерты — список стран

Певец Олег Винник. Фото: Instagram/olegg._.vynnyk

Певец Олег Винник, как и ожидалось, планирует возвращение к концертной деятельности. Накануне он представил новую композицию "Мої люди" и начал публиковать видео в соцсетях, чего не делал за все время полномасштабной войны. Теперь же стало известно, в каких странах отыграет концерты беглый певец, живущий в столице Германии, Берлине.

Об этом Винник сообщил в своем TikTok.

Читайте также:

Концерты Олега Винника в Европе

Одиозный певец опубликовал видео, в котором лаконично анонсировал концерты и заявил, что он, мол, "дышит музыкой и живет в песнях". В коротком ролике ни слова о войне на Родине. Отметим, с 24 февраля 2022 года беглый артист не отыграл ни одного благотворительного концерта.

Винник оставил ссылку на сайт, где началась поименная регистрация на старт продаж билетов. Это сделано очевидно, чтобы понять, сколько людей готовы прийти на концерт беглого певца. В регистрации просят ввести имя и фамилию и другие данные.

Винник планирует отыграть шоу в Германии, Польше, Чехии и Австрии. Ожидаемо возвращаться в Украину, откуда он уехал в первые дни полномасштабной войны, артист не планирует.

"Олег возвращается с грандиозным живым шоу — и это будут единственные европейские концерты в этом году! Билеты сильно ограничены, поэтому спеши и обеспечь себе место на этом незабываемом событии. Не упусти возможность увидеть, как Олег Винник с мощной энергией исполняет свои самые известные хиты и приводит своих поклонников в восторг", — всеми способами пытаются разрекламировать концерты Винника организаторы.

Глава фан-клуба Олега Винника Валерия Барон назвала возвращение певца новой эпохой. Она намекнула — "что-то большое приближается". Ни одного упоминания о благотворительности и войне в Украине ни она, ни организаторы на сайте так и не указали.

Олег Винник планирует возвращение. Скриншот: tsgpresents.com

Напомним, ранее мы писали, что в благотворительном фонде Винника показали, что ему передали военные. Также мы рассказывали, что народная артистка Украины Светлана Белоножко высказалась о возвращении Олега Винника в Украину.