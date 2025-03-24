WhatsApp внедрит ИИ для переписывания текста — как будет работать новая функция

Приложение мессенджера WhatsApp на экране смартфона. Фото: Unsplash

Meta очень серьезно относится к изменениям в WhatsApp, мессенджере, которым пользуются миллиарды людей по всему миру. Компания по большей части осторожно относилась к тому, какие функции ИИ она может внедрить в приложение, и теперь, кажется, она добавит функцию переписывания текста на основе ИИ.

Об этом пишет Android Authority.

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Анализ исполнительного APK-файла помогает предсказать функции, которые могут появиться в мессенджере в будущем, на основе незавершенного кода. Однако не исключается, что такие функции могут и не попасть в публичный релиз.

Версия WhatsApp v2.25.8.5 содержит код, указывающий на то, что продолжается работа над функцией письма на основе ИИ, которая может быть использована в приложении.

Пользователи увидят кнопку "Карандаш" прямо над кнопкой "Отправить", когда будут набирать что-то в текстовом поле. Если нажать на эту кнопку, откроется текстовый редактор, что позволит пользователю потенциально переписать текст в различных стилях с помощью ИИ. Сейчас нажатие этой опции открывает пустой нижний лист, что безусловно указывает на незавершенную работу.

Функция переписывания текста в WhatsApp, фото: Android Authority

Учитывая имеющийся код в приложении, в будущем пользователи WhatsApp смогут переписывать текст с помощью ИИ, а доступными будут следующие опции:

смешной;

вычитка;

каламбуры;

перефразировать;

саркастический;

короче;

жуткий;

поддерживающий.

Предполагается, что "Вычитка" будет вычитывать и проверять орфографию в тексте, в то время как другие предназначены для изменения стиля и тона сообщения. Пока официально неизвестно, как будет работать эта функция, и внедрит ли Meta ее в будущем.

Напомним, Meta поощряет пользователей создавать контент именно на своих платформах. Недавно компания объявила, что участники программы "Монетизация контента" смогут зарабатывать деньги на просмотре их "сторис".

Также мы писали, что Meta запустила обновление для Instagram Direct, в котором появилось несколько новых и полезных инструментов. Они помогут платформе лучше конкурировать с другими мессенджерами.