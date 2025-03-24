WhatsApp впровадить ШІ для переписування тексту — як працюватиме нова функція

Додаток месенджера WhatsApp на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Meta дуже серйозно ставиться до змін у WhatsApp, месенджері, яким користуються мільярди людей по всьому світу. Компанія здебільшого обережно ставилася до того, які функції ШІ вона може впровадити в додаток, і тепер, видається, вона додасть функцію переписування тексту на основі ШІ.

Про це пише Android Authority.

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Як працюватиме функція переписування тексту в WhatsApp

Аналіз виконавчого APK-файлу допомагає передбачити функції, які можуть з'явитися в месенджері в майбутньому, на основі незавершеного коду. Проте не виключається, що такі функції можуть і не потрапити до публічного релізу.

Версія WhatsApp v2.25.8.5 містить код, який вказує на те, що триває робота над функцією письма на основі ШІ, яка може бути використана в додатку.

Користувачі побачать кнопку "Олівець" прямо над кнопкою "Надіслати", коли набиратимуть щось у текстовому полі. Якщо натиснути на цю кнопку, відкриється текстовий редактор, що дозволить користувачеві потенційно переписати текст у різних стилях за допомогою ШІ. Наразі натискання цієї опції відкриває порожній нижній аркуш, що безумовно вказує на незавершену роботу.

Функція переписування тексту в WhatsApp. Фото: Android Authority

Враховуючи наявний код у додатку, в майбутньому користувачі WhatsApp зможуть переписувати текст за допомогою ШІ, а доступними будуть такі опції:

смішний;

вичитка;

каламбури;

перефразувати;

саркастичний;

коротше;

моторошний;

підтримуючий.

Передбачається, що "Вичитка" буде вичитувати й перевіряти орфографію в тексті, водночас інші призначені для зміни стилю та тону повідомлення. Поки офіційно невідомо, як працюватиме ця функція, та чи впровадить Meta її в майбутньому.

Нагадаємо, Meta заохочує користувачів створювати контент саме на своїх платформах. Нещодавно компанія оголосила, що учасники програми "Монетизація контенту" зможуть заробляти гроші на перегляді їхніх "сторіс".

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